Manisa'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Manisa'da kendisinden uzun süre haber alınamayan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu. Adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Mehmet Akalp'ten uzun süre haber alamayan ev sahibi adamın kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine pencereden evin içine bakan ev sahibi, Akalp'i hareketsiz bir şekilde gördü.
Ekiplere haber veren ev sahibi, kapıyı da zorlayarak içeriye girdi. Gelen ekipler Mehmet Akalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Akalp'in cansız bedeni, adli kontrolün ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı