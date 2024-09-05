Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Manisa'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Manisa'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da kendisinden uzun süre haber alınamayan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu. Adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Mehmet Akalp'ten uzun süre haber alamayan ev sahibi adamın kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine pencereden evin içine bakan ev sahibi, Akalp'i hareketsiz bir şekilde gördü.

Manisa'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! - 1. Resim

Ekiplere haber veren ev sahibi, kapıyı da zorlayarak içeriye girdi. Gelen ekipler Mehmet Akalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! - 2. Resim

Akalp'in cansız bedeni, adli kontrolün ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 gündür haber yok! Narin Güran'ın yaşadığı 120 haneli köyle ilgili yeni kararBehnat inciri coğrafi işaretle tescillendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
16 gündür haber yok! Narin Güran'ın yaşadığı 120 haneli köyle ilgili yeni karar - GündemNarin'in yaşadığı 120 haneli köyle ilgili yeni kararTekirdağ'da koçun güzelini seçip, oğlak yeme yarışı yaptılar - GündemÖnce güzelini seçtiler sonra yedilerKocaeli'de mide bulandıran istismar vakası: İki kardeşe yaptıkları kan dondurdu - GündemKocaeli'de mide bulandıran istismar vakasıCHP'li ismin "15 Temmuz zafer olarak değerlendirilmemeli" sözleri meclisi karıştırdı - GündemCHP'li ismin sözleri meclisi karıştırdıTürk ürünleri Mısır'da sergilenirken, HÜRJET piramitlerin üzerinde uçtu - GündemDünyanın 7. harikası ve piramitlerKamyonla pikap çarpıştı, can pazarı yaşandı: 3 ölü, 2 yaralı - GündemKamyonla pikap çarpışmasında çok sayıda ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...