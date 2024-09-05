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Tekirdağ'da koçun güzelini seçip, oğlak yeme yarışı yaptılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ'da 14. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı kapsamında 'koç güzellik' ve 'oğlak yeme' yarışmaları yapıldı. Güzellik yarışması için değişik özelliklere bakılırken, oğlak yeme yarışmasında ise grup halinde yarıştılar.

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen etkinliğe koç yetiştiricisi 6 kişi katıldı.

Jüri, koçların "vücut uzunluğu", "hayvanın yerden yüksekliği", "but genişliği", "ırk özelliklerini en iyi taşıyan" ve "en bakımlı koç" kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

Tekirdağ'da koçun güzelini seçip, oğlak yeme yarışı yaptılar - 1. Resim

Değerlendirme sonucu Yılmaz Songün'ün koçu birinci, Ahmet Toluca'nın koçu ikinci, Ferdi Durmaz'ın koçu ise üçüncü oldu.

Songün, hayvanına özenle baktığını, birincilik ödülünü aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Tekirdağ'da koçun güzelini seçip, oğlak yeme yarışı yaptılar - 2. Resim

10 DAKİKADA OĞLAK YEDİLER

En çabuk oğlak yeme yarışmasına ise 5'er kişiden oluşan 3 grup katıldı.

Yarışmayı 10 kilogramlık oğlağı 10 dakikada bitiren Malkara grubu kazandı.

Yarışmaları kazananlara yem desteğini içeren ödüller ve çeşitli hediyeler verildi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca yaptığı konuşmada, her yıl fuarda düzenledikleri yarışmalarla üreticilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Tekirdağ'da koçun güzelini seçip, oğlak yeme yarışı yaptılar - 3. Resim

Katılan bütün üreticileri tebrik eden Toluca, "Yarışmalarla küçükbaş hayvancılığa ilgiyi artırmak istiyoruz. Bu yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz. Biz her zaman üreticilerimizin yanındayız. Elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Yarışmalarda birinci, ikinci üçüncü olmak önemli değil. Bizim için yarışmaya katılan herkes dereceye girmiş sayılır." dedi.

Tekirdağ'da koçun güzelini seçip, oğlak yeme yarışı yaptılar - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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