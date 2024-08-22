Manisa'daki dayak olayında büyük tepki çekmişti... Müdahale edememesinin nedeni herkesi üzdü

Manisa'da hamile kadına şiddet olayı tüm Türkiye'de infial oluşturdu. Görüntülerde bir vatandaşın sandalyede oturarak olayı izlemesi ise büyük tepki toplamıştı. Sandalyede oturan Erkan Çiftçi'nin yüzde 60 engelli olduğu ve bu sebepten dolayı yardım edemediği ortaya çıktı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen olayda, dini nikahlı yaşadıkları öğrenilen Y.A. ile S.N.A. sokakta tartışmıştı. Kendisinden kaçmaya çalışan S.N.A.'yı çay ocağı önüne yakalayan Y.A., hamile olan dini nikahlı S.N.A.'ya şiddet uygulamıştı. Eşini döven şahsa müdahale etmediği gerekçesiyle sandalyede oturan vatandaşa sosyal medyada tepki gösterilmişti. Olaya müdahale edemeyen kişinin ise yüzde 60 engelli olduğu ortaya çıktı.

"KIZIMI BİLE DÖVSELER KALKAMAM"

Sosyal medyada linç ve küfürlü yorumlara maruz kalan Erkan Çiftçi'nin omurgasındaki rahatsızlık nedeniyle yüzde 60 engelli olduğu ve ankilozan spondilit hastalığı bulunduğu öğrenildi.

Sosyal medya kendisine yönelik yapılan yorumlardan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Çiftçi:

“Benim eklem romatizma rahatsızlığım var. Omuriliği de etkiliyor bu. Hareketlerimiz bizim çok kısıtlı. 14 yaşından beri bu rahatsızlığı çekiyorum. 34 yıldır çekiyorum ben bu rahatsızlığı. Burada bir aydır duruyoruz. Sandalyem de farklıdır burada. Dik durmam gerekiyor. Olay günü burada otururken karşıki yola doğru bakıyordum. Yola doğru bakarken kadın adam karşıda beraberdiler. Orada kadın bağırmaya başladı. Bu tarafa doğru gelirken sürekli hareketlerde bulundu. Adam da ona doğru koşmaya başlayınca ‘Abi kurtarın' dedi. Benim önüme doğru koştu. Bir baktım kadın yerde adam onu sürekli yumrukluyor. Biz kalkamıyoruz. İnsanlar nasıl bir durumumuz olduğunu bilmiyor. Ona göre değerlendirme yapılmıyor. Fazla linç ediyorlar beni. Neden kalkmıyor diye sormak lazım. Hepimizin annesi var. Benim 21 yaşında bir kızım var ona dahi vursa ben kalkamam. Benim felç kalma riskim var” dedi.

"YAŞANAN OLAY BİZİ DE ÇOK ÜZDÜ"

Yaşanan olay nedeniyle çok üzüldüklerini söyleyen esnaflardan Emel Toplan:

“Kadınla eşi karşıda beraberdiler çocuk vardı ellerinde. Ondan sonra ne olduysa aralarında kadın küfür etmeye başladı eşine. Küfür ederek bizim bu tarafa koşturmaya başladı. Bu sokağa girdi. Eşi arkasından koşturarak düşürdü yere. Düşürüp yumruklamaya tekmelemeye başladı. Biz de çok üzüldük bu konu hakkında. Çok hakaretler duydu arkadaşım. Arkadaşım engelli olduğu için bir şey yapamadı. Bizi de çok üzdü bu durum. Karşıdan bakarak konuşmak her zaman kolay oluyor” diye konuştu.