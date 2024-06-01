Mansur Yavaş için çarpıcı kulis! 2028'de cumhurbaşkanı adayı olacak

Türkiye'de genel ve yerel seçimler geride kaldı. 2028'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'de adaylık yarışı ise şimdiden kızıştı. Partideki iç çekişmeler hakkında değerlendirmede bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Mansur Yavaş'ın 2028'de cumhurbaşkanı adayı olacağını ve çalışmalarının da bu yönde olduğunu açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 2 ay geçti. Türkiye'de seçim tartışmaları tam sona erdi derken, CHP'de 2028'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık yarışı başladı.

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4 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

CHP'de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve partinin eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için kıyasıya rekabete girdiği konuşuluyor. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL VE İMAMOĞLU ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı için partide stratejik hamleler yapıldığını belirten Atik, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki AK Parti'li belediye başkanları ile görüşmeler yaptığını, Özgür Özel'in ise genel başkanlar ziyaretinde bulunduğunu ifade etti.

YAVAŞ'IN HEDEFİ CUMHURBAŞKANLIĞI

Açıklamasının devamında Yavaş'ın adaylık için çalıştığını vurgulayan Atik, "Mansur Yavaş 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacak, buna dönük çalışmaları da devam ediyor. Mansur Bey'in istediği ve hedeflediği nokta bu. Mansur Yavaş için 100 bin imza toplamak 1 gününü alacaktır" dedi.

ARALARINDA KRİZ ÇIKABİLİR

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında adaylık krizi çıkabileceğine işaret eden Atik, Özgür Özel'in oylarının ise şu an muhtemel adaylar arasında öne çıktığını belirtti.