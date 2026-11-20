TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Mansur Yavaş'ın siyasi tutumuna ve muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Atik, Yavaş'ın ancak ortak adaylık formülüyle yarışa girebileceğini belirterek, “Olursa ortak aday olur, olmazsa aday olacağını zannetmiyorum” dedi.

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TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi tutumuna ve muhalefetin muhtemel cumhurbaşkanı adaylığı stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadığını ve gelen eleştirilerin ardından partiden istifa ederek bağımsız kaldığını hatırlatan Atik, Yavaş'ın bu süreçte daha rahat hareket ettiğini düşündüğünü söyledi.

Atik, Yavaş'ın CHP ile temasının sürdüğünü ancak ilişkinin eskisi kadar yakın olmadığını, Yeni Parti ile de mesafeli bir iletişim yürüttüğünü belirtti. Yavaş'ın İyi Parti ile de temas halinde olduğunu aktaran Atik, hafta sonu düzenlenen Yeni Parti Kurultayı'na katılması için Özgür Özel'in girişimlerde bulunduğunu ancak Yavaş'ın davete rağmen kurultaya gitmediğini, bunun yerine tebrik mesajı yayımladığını ifade etti.

"YAVAŞ'IN ORTAK ADAY OLMAK İSTEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı stratejisinin değiştiğini savunan Atik, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP yönetiminin bütün siyasi planını İmamoğlu'nun adaylığı üzerine kurduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin kararın ardından bu stratejinin çöktüğünü ileri süren Atik, muhalefetin şu anda belirgin bir cumhurbaşkanı adayının bulunmadığını dile getirdi.

Atik, “Ekrem İmamoğlu adayı olamadığına göre Özgür Özel ne yapacak? Gidip Mansur Yavaş'a, 'Gel bizim cumhurbaşkanı adayımız ol' çağrısında bulunacak” değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş'ın daha önce cumhurbaşkanı adayının yıllar öncesinden belirlenmesine karşı çıktığını hatırlatan Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in muhtemel adaylık teklifine Yavaş'ın olumlu cevap vereceğini düşünmediğini söyledi.

"ÖZEL 'GEL BİZİM ADAYIMIZ OL' DESE..."

Mansur Yavaş'ın muhalefetin en güçlü adaylarından biri olduğunu düşündüğünü belirten Atik, bu ihtimalin ortak adaylık formülüne bağlı olduğunu ifade etti.

"Özgür Özel, Mansur Yavaş'a gidip 'Gel, bizim adayımız ol' dese, Mansur Bey’in kabul edeceğini düşünmüyorum" diyen Atik, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

“Ben artık olursa hala en güçlü aday Sayın Yavaş'tır. Ama olursa bir ortak adaylık pozisyonu gündeme gelirse aday olacaktır. Kendisi İYİ Parti'nin ya da CHP'nin, Yeni Parti'nin ayrı ayrı, tek bir bireysel partinin adayı olmaz. Ortak adaylık halinde aday olacaktır. Eğer bu söz konusu olmazsa ben aday olacağını zannetmiyorum Yavaş'ın. Olursa ortak aday olur, olmazsa Yeni Parti'nin adayı olacağını düşünmüyorum.”

Atik, Yavaş'ın tek bir partinin adayı olmak yerine muhalefetin ortak adayı olarak yarışa girmeyi tercih edeceği yönündeki kişisel görüşünü paylaştı.

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