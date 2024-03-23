Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: 2028 seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 2028 seçimlerinde "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye soruldu. Net bir cevap vermekten kaçınan Yavaş, "Benim hiç öyle açıklamam olmadı. Ben altılı masa karar verirse olur demiştim." ifadelerini kullandı. Yavaş ayrıca İmamoğlu ile aralarında rekabet olmayacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Adayı Mansur Yavaş, Sözcü TV Özel Röportaj programına katıldı. Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yavaş'a "2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye soruldu.

"BENİM HİÇ ÖYLE AÇIKLAMAM OLMADI"

Bu soruya net bir cevap vermeyen Yavaş, "Şu anda bunu konuşmak mümkün değil ama kendi yorumunu yapmış. Onlar cumhurbaşkanlığı düşündüğü için az hizmet etmiş diyorlar. Benim hiç öyle açıklamam olmadı. Ben altılı masa karar verirse olur demiştim. Seçimlerde cumhurbaşkanlığı yardımcısı sıfatıyla katıldığımız mitinglerde ben sadece 12,5 gün izinli oldum ve o ay maaşımı da almadım." dedi.

"BİZİM ARAMIZDA REKABET FALAN OLMAZ"

Yavaş, "İmamoğlu-Yavaş rekabeti mi olacak sorusuna" da şöyle cevap verdi: "O nedenle rekabet olacak falan diye şimdiden herhalde gönülleri öyle istiyor. Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak, Ankara'da"