Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: 2028 seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?

Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: 2028 seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 2028 seçimlerinde "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye soruldu. Net bir cevap vermekten kaçınan Yavaş, "Benim hiç öyle açıklamam olmadı. Ben altılı masa karar verirse olur demiştim." ifadelerini kullandı. Yavaş ayrıca İmamoğlu ile aralarında rekabet olmayacağını söyledi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Adayı Mansur Yavaş, Sözcü TV Özel Röportaj programına katıldı. Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yavaş'a "2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye soruldu. 

"BENİM HİÇ ÖYLE AÇIKLAMAM OLMADI" 

Bu soruya net bir cevap vermeyen Yavaş, "Şu anda bunu konuşmak mümkün değil ama kendi yorumunu yapmış. Onlar cumhurbaşkanlığı düşündüğü için az hizmet etmiş diyorlar. Benim hiç öyle açıklamam olmadı. Ben altılı masa karar verirse olur demiştim. Seçimlerde cumhurbaşkanlığı yardımcısı sıfatıyla katıldığımız mitinglerde ben sadece 12,5 gün izinli oldum ve o ay maaşımı da almadım." dedi. 

"BİZİM ARAMIZDA REKABET FALAN OLMAZ" 

Yavaş, "İmamoğlu-Yavaş rekabeti mi olacak sorusuna" da şöyle cevap verdi: "O nedenle rekabet olacak falan diye şimdiden herhalde gönülleri öyle istiyor. Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak, Ankara'da"

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Film gibi olay! 3'üncü kattan düşen bebek böyle hayatta kaldı - Gündem3'üncü kattan düşen bebek böyle hayatta kaldıAltınok'tan TGRT Haber'e özel açıklamalar! Mansur Yavaş'a malvarlığı tepkisi - GündemYavaş'a zor soru: 25 milyon liralık evi nasıl aldın?Büyük İstanbul mitingi öncesinde Murat Kurum'dan iddialı sözler - Gündem"31 Mart akşamının provası olacak"Bir babanın en zor anları! Oğlunun cesedine sarılıp ağladı - GündemBir babanın en zor anları! Oğlunun cesedine sarılıp ağladıRusya kanlı saldırı için bir kez daha Ukrayna'yı hedef gösterdi - GündemRusya saldırı sonrası bir kez daha Ukrayna'yı hedef gösterdi10 yılın en düşük seviyesini görmüştü! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i aştı - GündemBarajlardan sevindiren haberD100'de 7 araç birbirine girdi: Biri çocuk 5 yaralı - GündemD100'de 7 araç birbirine girdi! Yaralılar varBirçok dizi ve filmde rol aldı, son durağı huzurevi oldu - GündemBirçok dizi ve filmde rol aldı, son durağı huzurevi olduMoskova'da kan merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu - GündemMoskova'da kan merkezlerinin önü doldu taştıGaziantep'te kömürden altın çıktığı iddia edilmişti! Gerçek çok başka çıktı - GündemKömürden altın çıktığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...