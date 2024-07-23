Mardin'de korkunç olay! Yürüyüşe çıkan kadın uçurumdan düştü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme:

Uçurum, Haber

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Mardin’de gece yarısı yürüyüş yapmak için evden çıkan kadın hastanelik oldu. Uçurumdan düşen kadını kurtarmak için çok sayıda ekip seferber oldu.