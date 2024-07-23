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Mardin'de korkunç olay! Yürüyüşe çıkan kadın uçurumdan düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mardin&#039;de korkunç olay! Yürüyüşe çıkan kadın uçurumdan düştü
Uçurum, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin’de gece yarısı yürüyüş yapmak için evden çıkan kadın hastanelik oldu. Uçurumdan düşen kadını kurtarmak için çok sayıda ekip seferber oldu.

Olay gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Trafo Mahallesi'nde yaşandı. Yürüyüşe çıkan kadın dengesini kaybederek uçurumdan düştü.  Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi, kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'de korkunç olay! Yürüyüşe çıkan kadın uçurumdan düştü - 1. Resim

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan kadın, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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