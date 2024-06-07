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Markete ekmek almaya çıktı, cesedi sulama kanalında bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Markete ekmek almaya çıktı, cesedi sulama kanalında bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir genç, markete ekmek almaya çıktı. Ailesi haber alamayınca durumu polise bildirdi. 7 gün önce kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atalar-Yeşiltepe arasında yer alan sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. 

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Olay yerine intikal eden ekipler tarafından ceset kanaldan çıkarılarak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

AİLESİ KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Cesedin 1 Haziran Cumartesi günü ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Serkan Fidan'a ait olduğu öğrenildi. 
Fidan, Yunus Emre Mahallesi'ndeki ikametinden markete ekmek almak çıkmıştı. Serkan Fidan'ın cesedini ailesi kıyafetlerinden teşhis etti.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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