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Haberler > Gündem > Marmara Depremi'nin ardından 25 yıl geçti! Çeyrek asırda Adapazarı'na ne oldu? 17 Ağustos 1999 öncesi ve sonrası...

Marmara Depremi'nin ardından 25 yıl geçti! Çeyrek asırda Adapazarı'na ne oldu? 17 Ağustos 1999 öncesi ve sonrası...

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Marmara Depremi&#039;nin ardından 25 yıl geçti! Çeyrek asırda Adapazarı&#039;na ne oldu? 17 Ağustos 1999 öncesi ve sonrası...

Gündem Haberleri  / AA

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde en büyük yıkıcı etkinin yaşandığı ikinci il olan Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hasar gören bazı yerlerin 25 yıl sonraki halleri görüntülendi.

Marmara Depremi 17 Ağustos 1999 tarihinde merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi.

Marmara Bölgesi’nin tamamında hissedilen deprem Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda da hissedildi.

17 Ağustos Gölcük depreminde resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.

Depremin en çok etkilediği yerlerden biri de Sakarya'nın Adapazarı ilçesi oldu.

İşte 25 yıl önce fotoğraflanan Adapazarı'nın dünü ve bugünü: 

Marmara Depremi'nin ardından 25 yıl geçti! Çeyrek asırda Adapazarı'na ne oldu? 17 Ağustos 1999 öncesi ve sonrası... - 1. Resim

Adapazarı'ndaki Sakarya Caddesi'ndeki Aziziye Camisi

Marmara Depremi'nin ardından 25 yıl geçti! Çeyrek asırda Adapazarı'na ne oldu? 17 Ağustos 1999 öncesi ve sonrası... - 2. Resim

Adapazarı Ankara Caddesi 

Marmara Depremi'nin ardından 25 yıl geçti! Çeyrek asırda Adapazarı'na ne oldu? 17 Ağustos 1999 öncesi ve sonrası... - 3. Resim

Adapazarı Ankara Caddesi 

Marmara Depremi'nin ardından 25 yıl geçti! Çeyrek asırda Adapazarı'na ne oldu? 17 Ağustos 1999 öncesi ve sonrası... - 5. Resim

Adapazarı Çark Caddesi

Marmara Depremi'nin ardından 25 yıl geçti! Çeyrek asırda Adapazarı'na ne oldu? 17 Ağustos 1999 öncesi ve sonrası... - 6. Resim

 Adapazarı Atatürk Bulvarı ve Sakarya Caddesinin kesiştiği alan

Marmara Depremi'nin ardından 25 yıl geçti! Çeyrek asırda Adapazarı'na ne oldu? 17 Ağustos 1999 öncesi ve sonrası... - 7. Resim

Adapazarı Atatürk Bulvarı 

Marmara Depremi'nin ardından 25 yıl geçti! Çeyrek asırda Adapazarı'na ne oldu? 17 Ağustos 1999 öncesi ve sonrası... - 8. Resim

Adapazarı'ndaki Yeni Cami ve etrafı

Marmara Depremi'nin ardından 25 yıl geçti! Çeyrek asırda Adapazarı'na ne oldu? 17 Ağustos 1999 öncesi ve sonrası... - 8. Resim

Adapazarı Atatürk Bulvarı 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: AA
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