Marmara'daki faylar için yeni iddia! Depremleri sınırlayan bir yapı olabilir mi?

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki deprem riskine ilişkin iki paylaşımında Çınarcık Havzası'na dikkat çekti. Geçmiş depremler, mikrodeprem dizileri ve yavaş kayma ihtimalini değerlendiren Bektaş, havzanın büyük kırılmaları sınırlandıran bir mekanizma olabileceğini öne sürdü.

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Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 ve 2,9 büyüklüğündeki depremler, bölgedeki riski bir kez daha gündeme getirdi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki fayların davranışına ilişkin yaptığı iki ayrı paylaşımda Çınarcık Havzası'nın olası rolünü gündeme getirdi.

Bektaş, geçmiş depremlerden elde edilen gözlemler ile sondaj ölçümlerine dayanarak havzanın fay hareketlerini sınırlandıran bir yapıya sahip olabileceğini belirtti.

ÇINARCIK HAVZASI İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Bektaş, Çınarcık Havzası'nın deprem hareketlerini sınırlayan bir mekanizma olabileceği görüşünü değerlendirirken birden fazla bulguya işaret etti. Bektaş, Adalar ve Çınarcık faylarında günlerce süren mikrodeprem dizilerini, 1999 İzmit depreminin kırığının Çınarcık Havzası girişinde sona ermiş görünmesini ve 1963 yılında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki Adalar depremini sıraladı.

Bektaş ayrıca, 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depreminde doğuya ilerleyen kırılmanın Adalar segmenti ve Çınarcık Havzası girişinde durduğunu belirtti. Bu gözlemleri birlikte değerlendiren Bektaş, havzanın fay geometrisi ve olası sürünme hareketi nedeniyle M6 ve üzerindeki depremleri sınırlandıran bir mekanizma oluşturabileceğini öne sürdü.

62,5 METRE DERİNLİKTEKİ ÖLÇÜMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bektaş'ın diğer paylaşımında ise Yalova'nın Esenköy beldesinde yapılan sondaj ölçümleri öne çıktı. Martínez-Garzón ve çalışma arkadaşlarının 2019 tarihli araştırmasına atıfta bulunan Bektaş, 2016 yılında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki Yalova depremiyle eş zamanlı yaklaşık 50 gün süren gerinim sinyali ve mikrodeprem aktivitesinin kaydedildiğini aktardı.

Araştırmacıların bu sinyali Çınarcık Fayı'nda olası bir yavaş kaymayla ilişkilendirdiğini belirten Bektaş, Çınarcık ve Adalar faylarında hem deprem oluşturan hem de deprem üretmeden gerçekleşen kaymaların mümkün olabileceğine dikkat çekti.

MARMARA'DA M7 VE ÜZERİ DEPREM İHTİMALİ

Bektaş, söz konusu gözlemlerin Marmara'nın tektonik davranışını anlamak için birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Paylaşımlarında bu bulguların ve Adalar depremine ilişkin değerlendirmelerin M7 ve üzeri deprem olasılığının sorgulanmasını gerektirdiğini ifade etti.

Ancak Çınarcık Havzası'nın depremleri sınırlandıran bir mekanizma olabileceği görüşü, büyük bir depremin gerçekleşmeyeceğini kanıtlamıyor. Bu değerlendirmeler, fayların davranışına ilişkin araştırılması gereken olasılıklar olarak ele alınıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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