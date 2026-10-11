"Kendisi küçük, anlamı büyük!" Marmara'daki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş iki sonuca dikkat çekti

Marmara Denizi'nde cumartesi akşamı meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem sonrası uzman isim çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'da da hissedilen deprem için "Kendisi küçük, anlamı büyük" diyerek iki önemli sonuca dikkat çekti.

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Marmara açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD, cumartesi akşamı saat 22.08’de gerçekleşen depremin Yalova’ya 4.6 kilometre mesafede oluştuğunu, derinliğinin 7.96 kilometre olarak kaydedildiğini aktardı.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen korkutan sarsıntı sonrası gözler uzman isimlerine çevrildi.

Kaynak: AFAD deprem detay haritası

BEKTAŞ'TAN "ANLAMI BÜYÜK" UYARISI

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 3,5 büyüklüğündeki deprem için "Kendisi küçük, anlamı büyük" başlıklı değerlendirmesinde, 1999 yılında yaşanan İzmit depremi sonrası bölgedeki artçı sarsıntılara dikkat çekti.

Bektaş, "1999 İzmit depremi sonrası artçı dağılımı ile karşılaştırıldığında iki önemli sonuç ortaya çıkıyor" vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Gölcük'ten Çınarcık'a doğru artçıların sığlaşması, Marmara'da deprem üreten kabuğun daha ince olduğunu; Gölcük'ten Yalova'ya kırılmanın ilerleyişi ve durması kabuğun farklı kırılma özellikleri ve fayın sürünme (creep) davranışı nedeniyle olabilir."

Kaynak: Prof. Dr. Osman Bektaş'ın X hesabı

SON DEPREM NEYİ İŞARET EDİYOR?

Bektaş, 1999 sonrası artçı haritası ve son depremden çıkardığı analizlerin sonucunu ise "M3,5 Yalova depremi Marmaranın zayıf kabuğu ve sürünen ( creep) fayının özelliğini destekleyen bir depremdir" sözleri ile aktardı.

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