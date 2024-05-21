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Mavi bayraklar gidebilir! Plajlarda 4 ayaklı terör alarmı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mavi bayraklar gidebilir! Plajlarda 4 ayaklı terör alarmı
Mavi Bayraklı Plajlar, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başıboş köpek terörü turistik mavi bayraklı plajlara da sıçradı. TÜRÇEV, mavi bayrakların geri alınabileceği uyarısında bulundu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Yaklaşan yaz ayları öncesi, Türkiye’nin turizmdeki en önemli kozlarından Mavi Bayraklı plajlarda başıboş köpek riski gündeme geldi.

“Mavi Bayrak” programının Türkiye temsilcisi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), mavi bayraklı plajlara yönelik turist şikâyetlerinin önemli bölümünü hayvanların plaja girişlerinin oluşturduğunu, köpek ve evcil hayvanların mavi bayraklı plajlara girişlerinin önlenememesi hâlinde, uluslararası kriterler gereği mavi bayrağın indirilebileceğini bildirdi.

TÜRÇEV’in Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarına yönelik uyarı yazısında, 2023 yılı yaz sezonu boyunca toplamda mavi bayraklı plajlarda 109 adet evcil hayvanlarla ilgili şikâyet geldiğinin de altı çizilerek evcil hayvanların plaja girişinin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

"BU HAYVANLARIN GİRİŞLERİ KISITLANMALI"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının stratejik planları içerisinde Türkiye’deki mavi bayrak ödülü sayısının artırılmasına yönelik hedefler bulunduğuna dikkat çekilen yazıda şunlar da kaydedildi: Söz konusu hedeflere ulaşabilmek ve ülkemizin Mavi Bayrak ile turizm ve çevre alanlarında prestijini koruyabilmek için; özellikle insan sağlığı açısından plajlarda risk teşkil eden evcil, başıboş veya sahipli hayvanlar konusunda yerel yönetimlerin ve plaj işletmelerinin plajlarda gerekli tedbirleri alarak bu hayvanların girişlerini kısıtlaması gerekmektedir.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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