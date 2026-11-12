Mavi Vatan doktrinini kabul ettirdik: Ankara'dan Paris'e Doğu Akdeniz izni!

Doğu Akdeniz’de elektrik kablosu döşemek isteyen Fransız keşif gemisi Ankara’dan izin almak zorunda kaldı. Yeni bir ‘oldu-bitti’ girişimine fırsat vermeyen Türkiye, BM’ye bildirdiği kıta sahanlığındaki hak ve uygulamalarını pekiştirmiş oldu.

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Türkiye, Fransız keşif gemisinin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ile Yunanistan arasında elektrik kablosu döşenmesine ilişkin proje kapsamında, Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölgede çalışmak için resmî onay aldığını NAVTEX ile ilan etti.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni deniz altından elektrik kablosuyla birbirine bağlayacak Great Sea Interconnector (GSI) projesinde görevli “Abeille Marengo” gemisi, Girit’in Kandiye Limanı’ndan ayrılarak araştırma sahasına doğru yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara, kıta sahanlığını ilgilendiren faaliyetlerin kendi muvafakati olmadan gerçekleştirilemeyeceğini açık bir dille Fransız makamlarına iletti. Bu süreçte Yunanistan’ın yeni bir ‘oldubitti’ girişimi engellenirken Türkiye’den izin alınmasına yönelik diplomatik süreç başladı. Dışişleri Bakanlığının, söz konusu araştırmalar için Türkiye’den alınması gereken muvafakat sürecinin henüz tamamlanmadığını açıklamasının ardından Yunanistan ve GKRY’nin araştırma faaliyetleri için yayımladığı yetkisiz NAVTEX’ler Ankara tarafından iptal edildi.

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HAKLARIMIZ TESCİLLENDİ

Gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardından Ankara, uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak 10 Kasım’da Fransa’ya nota verip planlanan çalışmaya muvafakat bildirdi. Antalya NAVTEX İstasyonunun bildirisinde, araştırmaların Türkiye’nin 18 Mart 2020’de Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz kıta sahanlığı sınırları içerisinde ve Türk makamlarının muvafakati alınarak gerçekleştirileceği açıkça kayda geçirildi. Böylece Türkiye, Atina’nın da ortak olduğu stratejik enerji projesiyle BM’ye bildirdiği kıta sahanlığındaki hak ve uygulamalarını bir defa daha pekiştirmiş oldu.

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KOORDİNATLAR TEK TEK AÇIKLANDI

NAVTEX’teki en dikkati çeken ifade ise çalışmaların Türk makamlarıyla koordine edildiği ve bu makamların muvafakatinin alındığının açıkça kayda geçirilmesi oldu. Bildiride Abeille Marengo’nun 10 Kasım 2026-19 Mart 2027 tarihleri arasında Ankara tarafından belirlenen koordinatlar boyunca araştırma yapacağı duyuruldu. Böylece Türkiye, Mavi Vatan kapsamında hak iddia ettiği deniz alanlarında yürütülecek stratejik bir altyapı projesinin araştırma faaliyetlerine ilişkin kendi yetki ve koordinasyon yaklaşımını resmî NAVTEX bildirisiyle ortaya koydu. NAVTEX’te geminin hangi koordinatlarda araştırma yapabileceği ise tek tek açıklandı. Öte yandan, Abeille Marengo’nun Türkiye’nin kıta sahanlığına girerek araştırma faaliyetlerine başlamasıyla birlikte, Türk savaş gemilerinin belirli mesafeden gözetimini sürdüreceği bildirildi.

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