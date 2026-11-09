Akdeniz'de oldubittiye Türkiye'den geçit yok

Yunanistan'ın Türk kıta sahanlığındaki izinsiz araştırma planı Türkiye'nin NAVTEX uyarısıyla engellendi. Ankara'nın resti üzerine Türkiye'den izin isteyen Fransız Abeille Marengo gemisinin faaliyetleri onay sonrası ertelenerek başlatıldı.

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Yunanistan, NAVTEX duyurusuyla 6 Kasım 2026-6 Mart 2027 tarihleri arasında GSI projesi kapsamında Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin araştırma faaliyetlerinde bulunacağını ilan etti.

Türkiye ise NAVTEX ile araştırma sahasının Türk kıta sahanlığı içerisinde kalan bölümlerine dikkat çekerek “izin almadan bunu yapamazsınız” mesajını taraflara iletti.

TÜRKİYE'DEN İZİN İSTEDİ

Türkiye’nin resti karşısında Fransız gemisinin araştırma takvimi değiştirildi ve Türkiye’nin izni istendi.

Türkiye’nin “olur” vermesiyle Fransız gemisinin 6 Kasım’da yapacağı çalışma bugüne ertelenmek zorunda kaldı.

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