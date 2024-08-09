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Meclis'e ziyaretçi girişinde yeni dönem haftaya başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Meclis&#039;e ziyaretçi girişinde yeni dönem haftaya başlıyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meclis'teki yoğunluk nedeniyle beşinci bir kapı açıldı. Ziyaretçiler artık "Dikmen 2 No'lu" kapıdan giriş yapacak. Giriş kapısı gelecek haftadan itibaren kullanıma açılacak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etmek isteyenler artık Dikmen 2 No'dan giriş yapacak. 

Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay yaptığı açıklamada, TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulunda, yeni ziyaretçi kapısı yapılması kararı alındığını hatırlattı.

Meclis'e ziyaretçi girişinin Dikmen kapıdan yapıldığını aktaran Atay,yaşanan yoğunluk dolayısıyla Dikmen kapı girişinin yanında bulunan otopark bölümüne yeni ziyaretçi giriş kapısı inşa edildiğini söyledi.

YOĞUNLUK YENİ KAPI AÇTIRDI

Sermet Atay, şöyle devam etti:

TBMM'ye araçla gelen ziyaretçilerimiz, yeni yapılan ve Dikmen 2 No'lu kapı olarak adlandırdığımız kapıdan giriş yapacak. Bu kapı, TBMM'nin beşinci kapısı olarak açılacak. Böylece, Çankaya ve Dikmen 1 No'lu kapıdan girişler azalacak, trafik yoğunluğu da hafifleyecek.

Özellikle siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı günlerdeki yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız. Milletvekillerimizle görüşmeye gelen ziyaretçilerimiz, araçla daha rahat giriş yapacak. Kapının bulunduğu bölgede otopark yer alıyor. Bu otoparkta da düzenlemeye gidildi. Ziyaretçiler araçlarını otoparka bırakıp bu kapıdan giriş yapabilecek.

GELECEK HAFTA BAŞLIYOR

Dikmen 2 No'lu kapının yapımıyla yeni bir kontrol ve giriş noktası oluşturulduğunu anlatan Atay, ziyaretçilerin bu kapıdaki kontrollerin ardından Meclis yerleşkesine giriş yapabileceğini ifade etti.

Yeni uygulamanın TBMM yerleşkesinin içindeki trafiği de azaltacağını kaydeden Atay, gelecek haftadan sonra yeni giriş kapısının kullanıma alınacağını bildirdi.

Sermet Atay, Çankaya kapıdan bakanların, milletvekillerinin giriş yapacağını dile getirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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