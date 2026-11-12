TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu için siyasi partilerle temaslarını sürdürüyor. DEM Parti ve AK Parti gruplarıyla görüşen Kurtulmuş, komisyonun üye sayısı ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Bugün MHP'yi ziyaret edecek olan Kurtulmuş'un Yeni Parti ve İyi Parti ile gelecek hafta görüşmesi bekleniyor.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te kurulması planlanan İzleme Komisyonu ve süreç gündemine ilişkin siyasi parti gruplarıyla yürüttüğü temaslarına dün de AK Parti ve DEM Parti ile devam etti. Kurtulmuş, ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Cengiz Çiçek’in de katıldığı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi: Kurtulmuş, AK Parti ve DEM Parti’yi ziyaret etti

Meclis Başkanı Kurtulmuş, daha sonra AK Parti grubuyla bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “İzleme Komisyonundaki gerek sayı gerekse çalışma usulü ve esasları noktasında fikirlerimizi paylaştık. Bu özel bir ziyaret. Önümüzdeki günlerde daha geniş fikirlerimizi anlatırız” ifadelerini kullandı.

Bugün de MHP grubunu ziyaret edecek olan Numan Kurtulmuş’un Yeni Parti ve İyi Parti ile görüşmelerini ise önümüzdeki hafta gerçekleştireceği öğrenildi.

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