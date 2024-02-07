Mehmet Özhaseki, çarpıtılan sözlerine açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün katıldığı bir yayında sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını söyleyerek yeni bir açıklama yaptı. Özhaseki, “Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: ‘Bize mis gibi villa verdiniz' dedi." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün akşam katıldığı bir televizyon kanalındaki canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, sosyal medya hesabından yayında sarf ettiği bazı sözleri ile ilgili yapılan eleştireler ve haberlere cevap verdi.

"ALGI ÇALIŞMASI YAPMAK İSTEYENLER VATANDAŞIMIZA KULAK VERSİN"

Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Bakan Özhaseki, "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: 'Bize mis gibi villa verdiniz.' Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.