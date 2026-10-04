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Mekke Anlaşması için kritik toplantı! Bakan Fidan Riyad'a gidiyor

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Mekke Anlaşması için kritik toplantı! Bakan Fidan Riyad'a gidiyor
Başlık ResmiMekke Anlaşması için kritik toplantı! Bakan Fidan Riyad'a gidiyor

Mekke Anlaşması kapsamında 'Ortak Savunma' için oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim'de Riyad'da toplanacak. Toplantıda bölgedeki son gelişmeler ile İttifak'ın kurumsallaşma sürecinde gelinen aşama masaya yatırılacak.

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Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelecek.

Mekke Anlaşması kapsamında Ortak Savunma için tesis edilen komitenin toplantısına Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan yetkililer katılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Türkiye'yi temsil edecek.

Toplantıda, bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek. Görüşmelerin bir diğer gündem maddesini ise İttifak’ın kurumsallaşma çalışmalarında gelinen aşama oluşturacak.

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BAKAN FİDAN BİRÇOK KONUYA DEĞİNECEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın yarınki toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmelere ilişkin görüşlerini ifade etmesi planlanan Fidan'ın, ittifak çalışmalarında kısa sürede sağlanan ilerlemenin bölgede kalıcı istikrar perspektifi açısından değerli olduğunu kaydetmesi de öngörülüyor.

Fidan'ın, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini teyit etmesi, kutsal mekanlara yönelik provokasyon amaçlı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizmesi de bekleniyor.

İttifakın, mevcut tehditlere ortak ve etkin cevap üretme kapasitesinin yanı sıra bölgesel krizlerin önlenmesi bakımından da taşıdığı öneme işaret etmesi öngörülen Fidan'ın, bölgedeki ihtilafların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasının öncelik taşıdığını, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtmesi planlanıyor.

Fidan'ın uluslararası ticaret yollarında seyrüsefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanmasının önemini bir kez daha vurgulaması ve İsrail'in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef almaya devam ettiğine dikkati çekmesi öngörülüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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