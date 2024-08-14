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Memurlara 'toplu sözleşme ikramiyesi' müjdesi! Ödemeler başlıyor, her ay yatırılacak

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Gündem Haberleri

TBMM'de kabul edilen maddeyle yasal düzenleme haline getirilen 'memurların toplu sözleşme ikramiye hakkı' kapsamında ödemeler başlıyor. Düzenleme kapsamında sendikalı memurlara her ay 641 lira ödeme yapılacak.

Toplu sözleşme ikramiyesi hakkının yasal düzenlemeye alınmasıyla 2 milyonu aşkın memura ödeme yapılacak. Bu kapsamda sendikalı tüm memurlar her ay 641 lira alacak.

Kamu görevlilerinin önemli kazanımlarından biri olan toplu sözleşme ikramiyesi, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edilmişti. Meclis'te kabul edilen maddeyle bu hak, yasal düzenleme kapsamına alındı. Bu sayede sendikalı memurlar, toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira 81 kuruş almaya hak kazandı.

Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek

Sendikalı tüm memurlara bu ödeme her ay yapılacak. Düzenlemenin sendikal örgütlenmeye de katkısı bulunuyor.

"SENDİKA KESİNTİSİ YAPILAN MEMURLAR YARARLANACAK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Bulunduğu hizmet kolunda yüzde 2 barajını aşan sendika üyelerine verilen bir düzenlemeydi. Koyulan hüküm ile birlikte yüzde 2'lik baraj kaldırıldı. Sendikalı olan maaşından sendika kesintisi yapılan bütün memurlar bundan yararlanacaktır" diye konuştu.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Karakaş "Ödemelerin 15 ağustos günü maaşlarla birlikte yapılması beklenmektedir. Toplu sözleşme ikramiyesi sendikalı memurlar için öngörülen bir ödemedir. Özellikle sendikal örgütlenme anlamında büyük bir öneme haizdir. Temmuz ayı itibarıyla toplamda 2 milyon 251 bin 330 sendikalı memur bulunmaktadır. Yüzde 74,18 oranında memurlar arasında sendikalı olma söz konusudur" dedi. 

Düzenleyen:  - Gündem
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