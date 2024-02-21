Meral Akşener'den grup toplantısına damga vuran sözler: Travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener, seçimlere tek girmeleri üzerinden yapılan eleştirilere değindi. Akşener, "Tüm bu kuru gürültünün sebebi seçimlere özü başımıza girmemiz. Ne zaman yeni bir adayımızı açıklasak ya iktidar ya da ana muhalefet her defasında atak geçiriyor. Bildiğiniz, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar" dedi.

İyi Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"GÜRÜLTÜNÜN SEBEBİ, SEÇİME TEK BAŞIMIZA GİRMEMİZ"

Akşener, "İyi Parti olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki hakkımızda ahkam kesen kesene, çamur atan atana, parmak sallayan sallayana... Biliyorsunuz tüm bu kuru gürültünün sebebi de seçimlere özü başımıza girmemiz. Biz bu kararımızı açıklayalı aylar oldu. Ama ne hikmetse ne zaman yeni bir adayımızı açıklasak ya iktidar ya da ana muhalefet her defasında, atak geçiriyor. Aylardır bir türlü durumu hazmedemediler. Bildiğiniz, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar." dedi.

"KİRLİ BİR OYUNUNUN TAM ORTASINDAYIZ"

İyi Parti lideri açıklamalarına şöyle devam etti: "Bugün, ne yazık ki iktidar ve ana muhalefetin ele ele verip birlikte oluşturdukları sefasını da birlikte sürdükleri bir kutuplaşma ortamındayız. Sırf oy almak için birinin Atatürk’ümüze beddua eden soysuzlara diğerinin de Cumhuriyetimizi 100 yıllık zulüm gören, terör şakşakçılarına şirinlik yapma yarışına tutuştuğu kirli bir orta oyunun, tam ortasındayız.

"ERZİNCAN'DA 9 İŞÇİMİZ HALA KAYIP"

Türkiye’de hala toprağımıza, ağacımıza, suyumuza, ihanet etme pahasına, el ovuşturan fırsatçı bir zihniyet var. Nitekim bu zihniyetin, son ihaneti de Erzincan İliç’te, Fırat Nehri’nin kıyısında siyanürle altın aranmasına, göz yummaları oldu. Bu konuda, defalarca uyarmamıza rağmen iktidar, bizi dinlemek yerine İliç’teki madenin, kapasite artırmasına, izin vermeyi seçti. Ve sonunda, korkulan oldu; heyelan meydana geldi. Aradan tam, 8 gün geçmesine rağmen 9 işçimiz, hala kayıp, bulunamıyor. Bu büyük ihmalkârlığın, sorumluları ise hala utanmadan, sorumluluktan kaçıyorlar. “ÇED raporuyla ne alakası var?” diyerek hala utanmadan, kendilerini savunuyorlar.

ALİ DEMİR'İN BERAAT ETMESİNE TEPKİ

Ülkemizdeki sorunlar, her geçen gün, çığ gibi büyürken iktidarla, ana muhalefetin, ele ele sürdürdüğü, kayıkçı kavgası tam gaz devam ederken laf atmalarla, kılıç kalkan oyunlarıyla, günler geçerken; bitmek bilmeyen dedikodularla, milletin gerçek gündemi, sümen altı edilirken geçtiğimiz hafta, bir hukuk garabetine daha, şahit olduk. Biliyorsunuz 2020 yılında, bir rezalet ortaya çıkmıştı. Düzenlenen bilirkişi raporuyla ÖSYM’nin, 2010 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği, tüm sınavların sorularının sızdırıldığı tespit edilmişti. Bunun sonucunda ise dönemin ÖSYM Başkanı, Ali Demir 'FETÖ üyeliği' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis istemiyle, tutuklanmıştı.

"NE OLDU DA AKLANDI"

Bu hafta ise birdenbire, bir şey oldu. Ve biz, bu kişinin, bir anda, beraat ettiğini sadece, görevini kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün ceza aldığını hükmün açıklanmasının da, 5 yıl ertelendiğini öğrendik. Rezalete bakar mısınız?. Şimdi buradan, sormak istiyorum hayırdır muhteremler, ne değişti? Bir neslin, yalnız sorularını değil; yıllarını, hayallerini, gençliğini çalanlar; ne değişti de, aklanıverdi? Bilirkişi raporu ortadayken bu kişi, soruların çalınmasından, ne oldu da, aklandı? Başında bulunduğu kurumun FETÖ'ye çalışmasından, ne oldu da aklandı? 5 yıl boyunca, gençlerin geleceğiyle oynanmasından ne oldu da aklandı?

Değerli arkadaşlarım burada asıl yapılmak istenen ne, biliyor musunuz? Her zaman yaptıkları gibi ucu kendilerine dokunan, bir meseleyi daha sulandırmak. Yapılan aslında, Ali Demir’i aklamak değil; Suçun, cinsini değiştirip olayın üzerini örtmek."