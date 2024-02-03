Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan neden istifa etti? AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum

AK Partili Şamil Tayyar'dan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa etmesine yönelik bir değerlendirmede bulundu. İstifanın sürpriz olmadığını belirten Tayyar, "Erkan’ın gidişi, ekonomi yönetimiyle uyumsuzluğu ve bankadaki teamüllere aykırı yönetim tarzının sonucudur. Erkan gidince ekonomi politikalarında bir değişiklik olmaz, ayrılışın etkisi de sınırlı kalır." dedi.

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, dün akşam istifa kararı aldı. Kendisine yönelik itibar suikastı yapıldığını belirten Erkan, görevden ayrıldığını açıkladı. Ancak Resmi Gazete'deki kararda Erkan'ın görevden alındığı belirtildi.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN İSTİFA NEDENİ NE?

Erkan'ın istifa nedeni merak edilirken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi. İstifanın sürpriz olmadığını belirten Tayyar, Erkan'ın ekonomi yönetimiyle uyumsuz çalıştığını ve bankadaki teamüllere aykırı yönetim tarzı nedeniyle istifa ettiğini öne sürdü.

Tayyar'ın açıklaması şöyle:

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifası, beklenen bir durumdu. Sürpriz olmadı. Sebeplerine gelmeden önce şu tespiti yapalım; Erkan’ın istifası, son iki başkanın (Ağbal/Kavcı) ayrılışından çok farklı.

"EKONOMİ YÖNETİMİYLE UYUMSUZDU"

Zira, Ağbal ve Kavcı’nın ayrılışları, ekonomide makas değişikliğiyle ilintilidir. Misal, biri gidince faiz düşürülmüş, diğeri gidince faiz arttırılmıştır. Oysa Erkan’ın gidişi, ekonomi yönetimiyle uyumsuzluğu ve bankadaki teamüllere aykırı yönetim tarzının sonucudur.

"EKONOMİ POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAZ"

Erkan gidince ekonomi politikalarında bir değişiklik olmaz, ayrılışın etkisi de sınırlı kalır. Her şeye rağmen güven erozyonuna yol açmamak için piyasaları rahatlatacak güçlü bir isme ihtiyaç olduğu açıktır. İnce elenip sık dokunmalı ki yenisi de kısa süre sonra affını istemesin. O vakit fatura daha ağır olabilir."