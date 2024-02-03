Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan neden istifa etti? AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan neden istifa etti? AK Partili Şamil Tayyar&#039;dan dikkat çeken yorum
    Hafize Gaye Erkan, Şamil Tayyar, Merkez Bankası, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Partili Şamil Tayyar'dan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa etmesine yönelik bir değerlendirmede bulundu. İstifanın sürpriz olmadığını belirten Tayyar, "Erkan’ın gidişi, ekonomi yönetimiyle uyumsuzluğu ve bankadaki teamüllere aykırı yönetim tarzının sonucudur. Erkan gidince ekonomi politikalarında bir değişiklik olmaz, ayrılışın etkisi de sınırlı kalır." dedi. 

    Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, dün akşam istifa kararı aldı. Kendisine yönelik itibar suikastı yapıldığını belirten Erkan, görevden ayrıldığını açıkladı. Ancak Resmi Gazete'deki kararda Erkan'ın görevden alındığı belirtildi. 

    HAFİZE GAYE ERKAN'IN İSTİFA NEDENİ NE?

    Erkan'ın istifa nedeni merak edilirken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi. İstifanın sürpriz olmadığını belirten Tayyar, Erkan'ın ekonomi yönetimiyle uyumsuz çalıştığını ve bankadaki teamüllere aykırı yönetim tarzı nedeniyle istifa ettiğini öne sürdü. 

    Tayyar'ın açıklaması şöyle: 

    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifası, beklenen bir durumdu. Sürpriz olmadı. Sebeplerine gelmeden önce şu tespiti yapalım; Erkan’ın istifası, son iki başkanın (Ağbal/Kavcı) ayrılışından çok farklı. 

    "EKONOMİ YÖNETİMİYLE UYUMSUZDU"

    Zira, Ağbal ve Kavcı’nın ayrılışları, ekonomide makas değişikliğiyle ilintilidir. Misal, biri gidince faiz düşürülmüş, diğeri gidince faiz arttırılmıştır. Oysa Erkan’ın gidişi, ekonomi yönetimiyle uyumsuzluğu ve bankadaki teamüllere aykırı yönetim tarzının sonucudur.

    "EKONOMİ POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAZ"

    Erkan gidince ekonomi politikalarında bir değişiklik olmaz, ayrılışın etkisi de sınırlı kalır. Her şeye rağmen güven erozyonuna yol açmamak için piyasaları rahatlatacak güçlü bir isme ihtiyaç olduğu açıktır. İnce elenip sık dokunmalı ki yenisi de kısa süre sonra affını istemesin. O vakit fatura daha ağır olabilir."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hafize Gaye ErkanŞamil TayyarMerkez Bankası
    Haberler > Gündem > Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan neden istifa etti? AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli kar, sağanak, buzlanma, sis... - GündemMeteoroloji il il uyardı! Kuvvetli kar, sağanak, buzlanma, sis...Interpol kırmızı bülteniyle aranıyordu! Kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı - GündemKartel elebaşı İstanbul'da yakalandıKokusuz ilaçlar görünmez katil! Yasak olmasına rağmen kullanılıyor - GündemKokusuz ilaçlar görünmez katilİsrail istihbaratına ikinci darbe! Cinayetlerin arkasında MOSSAD izi - GündemCinayetlerin arkasında MOSSAD iziBir gecede üç il sallandı! Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de peş peşe depremler - GündemBir gecede üç depremHafize Gaye Erkan'ın istifası dünya basınında: Ekonomi politikalarında büyük zig-zaglar oldu - GündemErkan'ın istifası yankı uyandırdıCumhurbaşkanlığı kararnamesinde Hafize Gaye Erkan için dikkat çeken “görevden alma” detayı - Gündemİstifa mı etti görevden mi alındı?Hafize Gaye Erkan en kısa görevde kalan ikinci başkan olarak tarihe geçti - GündemEn kısa süre görevde kalan ikinci isim olduErdoğan'dan NATO onayının ardından İsveç ile ilk temas - GündemErdoğan İsveç'e yükümlülüklerini hatırlattıİzmir'de taksi cinayetinde kan donduran detay! Zanlı şoförün kızını aramış: "Baban ölecek ambulansı ara" - Gündem'Baban ölecek ambulansı ara'
    Sonraki Haber Yükleniyor...