Mersin'de bir evden 2,5 milyonluk altın çalındı, hırsızın kimliği şaşkına çevirdi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Ağustos 2024 10:26 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 11:47 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Mersin'de bir apartman dairesinden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis 672 saatlik kamera görüntülerini izledi ve hırsızın kimliğini tespit etti. En büyük şoku ise ev sahibi yaşadı...