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Mersin'de bir evden 2,5 milyonluk altın çalındı, hırsızın kimliği şaşkına çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de bir apartman dairesinden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis 672 saatlik kamera görüntülerini izledi ve hırsızın kimliğini tespit etti. En büyük şoku ise ev sahibi yaşadı...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir apartmandaki daireden yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

672 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasına ait 672 saatlik görüntüleri inceledi.

HIRSIZ KAPICI ÇIKTI

Teknik takip sonucu  hırsızlık şüphelisinin, apartman görevlisi olarak çalışan C.T. olduğu belirlendi. Zanlı, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İkametteki aramalarda çalınan ziynet eşyaları bir kısmı ve döviz ele geçirdi.

BİR KISMINI KUYUMCUDA BOZDURMUŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, C.T'nin altınların bir kısmını kuyumcuda bozdurması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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