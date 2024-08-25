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Hırsızların rahatlığı bıktırdı! Bursa'da trajikomik olay esnafın sinirlerini bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 3 gün art arda döner ve büfe olarak işletilen dükkana giren hırsızlar pes dedirtti. Dükkan sahibi Serhat Durmuş, "Gündüz ben çalışıyorum, gece onlar çalışıyor. Benden daha rahatlar" diyerek duruma isyan etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde dükkanını açan Serhat Durmuş, kapıda ve camlarda zorlamalar olduğunu görmesiyle dükkanına hırsız girdiğini fark etti.

Hırsızların rahatlığı bıktırdı! Bursa'da trajikomik hırsızlık esnafın sinirlerini bozdu - 1. Resim

Durmuş güvenlik kameralarını incelediğinde şoke olarak hırsızların rahat tavırlarına pes dedi. Hırsızlar, hem döner dükkanı olarak hem de büfe olarak faaliyet gösteren dükkanda yaklaşık yarım saat boyunca kalarak yiyeceklerden yedi ve içecek içti.

3 gün arka arkaya aynı iş yerine giren hırsızlara dayanamayan Serhat Durmuş, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızların rahatlığı bıktırdı! Bursa'da trajikomik hırsızlık esnafın sinirlerini bozdu - 2. Resim

"PSİKOLOJİM BOZULDU GÜLESİM GELİYOR"

Gündüz kendisinin, geceleri ise hırsızların dükkanda bulunduğunu söyleyen Serhat Durmuş, "Olayın şokundayım hala. Gündüz ben çalışıyorum, gece onlar çalışıyor. Benden daha rahatlar. Adam belinden siyah bir şey çıkartıyor, maymuncuk mu desem her şeyi var. Gece kameralardan seyrediyorum bende olmayan rahatlık onda var. Oturuyor, cam açmaya çalışıyor. Camları açmadığında arkadaşıyla tartışıyor, 'ben açmadım sen niye gelmedin' der gibi. Ben 3'üncü kere olunca polislere şikayet ettim. İbret olur diye düşündüm ama hiç sanmıyorum. Camları onların açamayacağı şekilde yaptırmıştık ama köşelerdeki tahtalara hep zarar verip öyle açıyorlar. Hep değiştirince insanın psikolojisi bozuluyor, benim gülesim geliyor. Ben burada çalışıyorum o sırada stresliyim ama hırsızın görüntülerine bakıyorum o rahat. Sanki gündüz ben gece o vardiya değiştiriyoruz. Utanmasam anahtarı bırakıp gideceğim" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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