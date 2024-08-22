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Hırsızlık yapmak için girdiği evde kitap okurken yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hırsızlık yapmak için girdiği evde kitap okurken yakalandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya'nın başkenti Roma'da hırsızlık yapmak için bir eve giren kişi kitap okumaya dalınca ev sahibinin ihbarıyla yakalandı.

Roma'nın "Prati" semtindeki bir evde 20 Ağustos'ta yaşanan hırsızlık girişimi, İtalyan basınına "Entelektüel Hırsız" başlıklarıyla yansıdı. Bir kişinin, hırsızlık için girdiği evde ev sahibinin yatak odasında gördüğü bir kitaba takıldığı ve yatağın üzerinde kitabı okumaya başladıktan kısa süre sonra durumu fark eden 71 yaşındaki ev sahibinin ihbarıyla eve gelen güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

İLYADA DESTANINI ANLATAN KİTABI OKUMUŞ

Hırsızın yakalanmasını sağlayan kitabın Giovanni Nucci'nin geçen yıl yazdığı, Homeros'un İlyada destanını konu alan "Gli Dei Alle Sei" isimli eser olduğu belirtildi.

HIRSIZLIK YAPTIĞINI İNKAR ETTİ

38 yaşındaki hırsızın polisteki ifadesinde hırsızlık yaptığını reddederek, "Bir randevum vardı ve beklerken manzaraya bakmak için apartman terasına çıktım. Sonra aşağıdaki verandaya düştüm. Orayı pansiyon sanıyordum. Düşmenin şokundan kurtulmayı beklerken kitabı fark ettim ve beni çok etkiledi." dediği aktarıldı.

Hırsızın bu ifadesine karşın yakalandığı sırada yanındaki çantasından bazı tasarım ürünü kıyafetlerin çıktığı, bunların da başka bir yerden çaldığı ürünler olduğu, bunun da hırsızlığın ispatı sayıldığı aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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