Mersin'de sağanak hayatı felç etti: Ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji ve AFAD'ın kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Mersin'de, gece saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

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Mersin'de sabaha karşı başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yağış, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kent merkezinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok noktada su baskınlarına neden oldu.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Özellikle Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki mahallelerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı yollar tamamen su altında kalırken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yüksek katlı binalardaki bazı dairelerde de su baskınları yaşandı.

Evlerine su dolan vatandaşlar, biriken yağmur sularını kova ve çeşitli ekipmanlarla kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Mersinde sağanak hayatı felç etti: Ev ve iş yerlerini su bastı

ARAÇLAR YOLLARDA MAHSUR KALDI

Sağanak nedeniyle kent genelinde oluşan su birikintileri ulaşımı da olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kentin farklı noktalarında trafik aksamaları yaşandı.

BELEDİYE EKİPLERİ GECE BOYUNCA ÇALIŞTI

Su baskınları ve taşkınların ardından belediye ekipleri çalışma başlattı. Yağışın etkilerini azaltmak ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla ekiplerin gece boyunca sahada görev yaptığı belirtildi.

Mersin genelinde sağanağın yol açtığı olumsuzluklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kentte yağışın etkileri devam etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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