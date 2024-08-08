Mert Engin işi için gittiği yerde vahşice katledildi

Antalya'da Mert Engin, bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde biri reşit olmayan iki kişi tarafından vahşice katledildi. 2 ay sonra evleneceği öğrenilen adamın önce çekiçle ardından silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Korkunç olayın adresi Antalya'nın Kepez ilçesi oldu. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda çekici olarak çalışan Mert Engin (26), Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'ta gece saatlerinde bozulan taksiyi çekmek üzere gitti.

Engin, taksiyi çekeceği esnada olay yerinde bulunan 2 kişi, D.D.(17) ve B.D.(21) ile tartıştı.

ÖNCE HAVAYA SONRA MERT'E ATEŞ ETTİ

Taksisi çekilen sürücü olaya müdahale etmek istese de D.D. ve B.D, çekici Engin'e çekiçle vurmaya başladı.

Saldırganlardan B.D, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak ilk olarak havaya iki el ateş ettikten sonra bir el de Engin'e ateş etti.

Taksici ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ACIMASIZCA KATLETTİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çekiç darbeleri tespit ettikleri kafasında kurşun bulunan Engin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Engin'in cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.D.'yi olay yerinde yakalarken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen B.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

2 AY SONRA EVLENECEKMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kiralık otomobille kaçtığı saptanan B.D.'nin, aracı babasının Aydoğmuş Mahallesi'nde bulunan evinin önüne terk ettiğini belirledi.

Ekipler, B.D.'nin babasının evinde yaptıkları aramada kiralık araca ait anahtar, B.D.'ye ait cep telefonu ve suç aleti tabancayı ele geçirdi.

Öte yandan öldürülen Engin'in düğün hazırlığı yaptığı ve 2 ay sonra evleneceği anlaşıldı.