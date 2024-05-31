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Meteoroloji 11 il için sarı kod verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji 11 il için sarı kod verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji, Hava Tahmini, Yağış Uyarısı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, son hava tahmin raporunda 11 il için sarı kodlu uyarı verdi. İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in bazı kısımlarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batıda 2 ila 4 derece artması doğuda 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Öte yandan pazartesi günü itibarıyla ise batıda kimi illerde termometrelerin 41 dereceyi test etmesi tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

 

31 MAYIS CUMA

Meteoroloji 11 il için sarı kod verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor - 1. Resim

1 HAZİRAN CUMARTESİ

Meteoroloji 11 il için sarı kod verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor - 2. Resim

2 HAZİRAN PAZAR

Meteoroloji 11 il için sarı kod verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor - 3. Resim

3 HAZİRAN PAZARTESİ

Meteoroloji 11 il için sarı kod verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor - 4. Resim

4 HAZİRAN SALI

Meteoroloji 11 il için sarı kod verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor - 5. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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