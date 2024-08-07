Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı! Sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Güney bölgeleri başta olmak üzere yurt genelinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinde, güney bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdenizin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden, hafif ve orta kuvvette, Ege'de ise zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

8 AĞUSTOS PERŞEMBE

9 AĞUSTOS CUMA

10 AĞUSTOS CUMARTESİ

11 AĞUSTOS PAZAR