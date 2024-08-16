Meteoroloji 6 il için uyardı! Sıcaktan kavrulacaklar

Ağustos sıcaklarının yaşandığı Türkiye'de termometreler mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa’da sıcaklıkların 4 ile 8 derece arasında artış göstereceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa’da hafta boyunca sıcak havanın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren artarak, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.

6 İL KAVRULACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Önümüzdeki günlerde bazı il ve ilçe merkezlerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların;

Diyarbakır ve ilçeleri: 38-44

Şanlıurfa ve ilçeleri: 40-43

Mardin ve ilçeleri: 38-44

Siirt ve ilçeleri: 37-43

Batman ve ilçeleri: 40-44

Şırnak ve ilçeleri: 35-46

aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir.

VATANDAŞLARA DİKKATLİ OLUN UYARISI

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”