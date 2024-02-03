Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar ve şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji 3 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, yoğun kar ve kuvvetli sağanak beklenen iller belli oldu. Yurdun iç ve batı kesimlerde hava açık, kuzey ve doğu bölgelerinde ise yağışlı olacak. İşte il il günün hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) vatandaşlara hafta sonu uyarısı geldi. 3 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, kuvvetli kar ve sağanak beklenen illeri açıkladı. Özellikle sağanak beklenen bölgeler Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu olurken, hava sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

3 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümü ile Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışlar kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 Şubat 2024 hava durumu tahmin haritası

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli hafif yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı,

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı