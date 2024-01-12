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    Kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü: Okullar tatil oldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, ilçede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi

    Kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü: Okullar tatil oldu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Meteorolojinin uyarılarından sonra ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Araçlar kar içinde kaldı. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli karayolunda tipiden dolayı sürücülerin de ilerlemekte zorlandığı öğrenildi.
    Kar yağışına en çok sevinen gençler ise kendilerini dışarıya atarak kartopu oynayıp kardan adam yaparken, o anı fotoğrafladılar.

    SON ZAMANLAR BÖYLE YAĞIŞ OLMUYORDU

    Kar yağışına sevinen Ferit Fırat isimli genç, "Zaten son zamanlar öyle bir kar yağışı olmuyordu. Ama iki gündür aralıklı kar yağışı etkisini sürdürüyor. Arkadaşlarla bu fırsatı kaçırmamak için dışarıya çıktık ve o güzel manzarayı fotoğrafladık" dedi.

    Kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü: Okullar tatil oldu
    Öte yandan, Yüksekova Karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    OKULLAR TATİL OLDU

    Yoğun kar yağışından dolayı, Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MeteorolojiKarHakkari
    Haberler > Gündem > Kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü: Okullar tatil oldu
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