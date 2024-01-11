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    Beyaz örtü yurdu saracak, saat verildi! AKOM, Valilik, Meteoroloji peş peşe uyardı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin altına düşerken, beyaz örtüyle buluşan İstanbul için AKOM'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Haftanın son gününe dikkat çeken AKOM, karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olacağını duyurup gizli buzlanmaya karşı uyardı. Öte yandan Valilik de Batı Karadeniz üzerinden gelecek fırtınaya karşı uyarıp vatandaşlara 'dikkatli olun' çağrısı yaptı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise bölge bölge açıklayıp, okulları tatil ettirecek kar yağışı için saat verdi.

    Beyaz örtü yurdu saracak, saat verildi! AKOM, Valilik, Meteoroloji peş peşe uyardı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yurt genelinde sıcaklıkalrın düşmesi ile beraber yağışlı sistem devreye girdi. Yazın kuraklıkla boğuşan barajlar günlerdir süren kar ve sağanakla bayram ederken, hem AKOM'dan hem de Valilik'ten megakent için peş peşe uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise bölge bölge açıklayıp kar yağışını bastıracağı saati açıkladı.

    AKOM'DAN MEGAKENTE UYARI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), yapılan açıklamada İstanbul'da hafta sonu boyunca sıcaklığın 6 derecenin altında seyredeceği, yarın öğle saatlerinden itibaren de şehir merkezinde kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Sıcaklıkların ani düşüşü nedeniyle kent genelinde 'gizli buzlanma' uyarısı yapıldı. 

    VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

    İstanbul Valiliği de yarına dikkat çekerek fırtına uyarısında bulundu. Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra fırtınaya dönüşeceği bildirilien açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERDİ

    Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’yu işaret edip okulları bile tatil ettirecek kar yağışı için uyardı. Güney doğuda kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Şen,  "Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor. Yarın öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı cumartesi de İstanbul’da hafif kar yağışı görülecek” diye konuştu.

    7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, yoğun kar ve sağanak yağış beklenen Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

    EĞİTİME KAR ENGELİ

    Öte yandan bugün başlayan kar yağışı sonrası Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi.

    Hakkariİl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

    Beytüşşebap’ta da yoğun kar yağışı nedneiyle kaymakamlık, ilçede okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > Beyaz örtü yurdu saracak, saat verildi! AKOM, Valilik, Meteoroloji peş peşe uyardı
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