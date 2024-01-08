Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Meteoroloji İstanbul için saat verdi, 16 kenti 'sarı kod' ile uyardı

    Meteoroloji 8 Ocak 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, haftanın ilk günü sağanak, fırtına ve kar beklenen iller belli oldu. Yurdun batısında hava kapalı, doğuda açık seyrederken, kuvvetli rüzgar ise yer yer etkisini hissettirecek. İşte günün hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji İstanbul için saat verdi, 16 kenti &#039;sarı kod&#039; ile uyardı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bu hafta Sibirya soğuklarının etkisi altına girmesi beklenen Türkiye'de sıcaklıklar yavaş yavaş düşüyor, birçok bölgede bugün kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ocak 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, 16 kenti 'sarı kod' ile uyardı.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji'nin son verilerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ FIRTINAYA DİKKAT!

    Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, yarın gece saatlerinden itibaren Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    16 KENTE SARI KODLU UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 kentte kuvvetli fırtına beklentisi olduğunu belirtti ve bu illeri 'sarı kod' ile uyardı.

    İşte o iller: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak.

    Meteoroloji İstanbul için saat verdi, 16 kenti 'sarı kod' ile uyardı

    İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    ESKİŞEHİR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    KAYSERİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    BOLU °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

    RİZE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    AĞRI °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı

    ERZURUM °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı

    DİYARBAKIR °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava DurumuKar YağışıIstanbulSağanak
    Haberler > Gündem > Meteoroloji İstanbul için saat verdi, 16 kenti 'sarı kod' ile uyardı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Murat Kurum Eyüpsultan'da! Cemaatten yoğun ilgi - GündemMurat Kurum Eyüpsultan'da! Cemaatten yoğun ilgiGöçmen kaçakçılarına 27 ilde 'Kalkan-7' darbesi - GündemGöçmen kaçakçılarına 27 ilde 'Kalkan-7' darbesiOn binlerden şehitler için vefa yürüyüşü - GündemOn binlerden şehitler için vefa yürüyüşüKKTC'ye yeni üs! Savunmada Mavi Vatan'a öncelik verilecek - GündemKKTC'ye yeni üs! Savunmada Mavi Vatan'a öncelik verilecekMossad casusları 'Türkiye' planlarını şifreli programlarda saklamış! - GündemMossad casusları 'Türkiye' planlarını şifreli programlarda saklamış!Güney Kıbrıs'ta Türklerle ile bağlantılı KISA derneğine bombalı saldırı - GündemGüney Kıbrıs'ta Türklerle ile bağlantılı KISA derneğine bombalı saldırıİzmirliler ‘hortum’ kabusu yaşadı - Gündemİzmirliler ‘hortum’ kabusu yaşadıDilan Polat'ın yeni güzellik merkezi şubesi açılıyor - GündemDilan Polat'ın yeni güzellik merkezi şubesi açılıyorKahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı - GündemKahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştıAnkara'da 26 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - GündemAnkara'da 26 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
    Sonraki Haber Yükleniyor...