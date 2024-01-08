Meteoroloji İstanbul için saat verdi, 16 kenti 'sarı kod' ile uyardı
Meteoroloji 8 Ocak 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, haftanın ilk günü sağanak, fırtına ve kar beklenen iller belli oldu. Yurdun batısında hava kapalı, doğuda açık seyrederken, kuvvetli rüzgar ise yer yer etkisini hissettirecek. İşte günün hava durumu tahminleri...
Bu hafta Sibirya soğuklarının etkisi altına girmesi beklenen Türkiye'de sıcaklıklar yavaş yavaş düşüyor, birçok bölgede bugün kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ocak 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, 16 kenti 'sarı kod' ile uyardı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin son verilerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ FIRTINAYA DİKKAT!
Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, yarın gece saatlerinden itibaren Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
16 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 kentte kuvvetli fırtına beklentisi olduğunu belirtti ve bu illeri 'sarı kod' ile uyardı.
İşte o iller: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak.
İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
AĞRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi