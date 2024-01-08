Meteoroloji İstanbul için saat verdi, 16 kenti 'sarı kod' ile uyardı

8 Ocak 2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 09:20

Bu hafta Sibirya soğuklarının etkisi altına girmesi beklenen Türkiye'de sıcaklıklar yavaş yavaş düşüyor, birçok bölgede bugün kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ocak 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, 16 kenti 'sarı kod' ile uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son verilerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ FIRTINAYA DİKKAT!

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, yarın gece saatlerinden itibaren Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

16 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 kentte kuvvetli fırtına beklentisi olduğunu belirtti ve bu illeri 'sarı kod' ile uyardı.

İşte o iller: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

AĞRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu