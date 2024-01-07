Kötü havanın habercisi! 'Raf bulutları' İstanbul'u sardı

7 Ocak 2024 13:11 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 14:15

Türkiye bugünden itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi.

RAF BULUTLARI İSTANBUL'DA

Yağış öncesinde gökyüzünde kötü havanın habercisi olarak da bilinen 'raf bulutları (shelf cloud)' görüldü. Bulutlar Beykoz'dan da görüntülenirken İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İstanbul'daki hava durumuyla ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ise gündem oldu. O yorumlardan bazıları şöyle:

Avrupa Yakası'nda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta da yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan vatandaşlar ıslanmamak için köprü altlarına, duraklara, iş yerleri ve apartmanların girişlerine sığındı. Taksim Meydanı'nda bazı turistler bina altlarında durmak zorunda kaldı. Fırtına'nın etkisiyle bazı vatandaşların şemsiyeleri ters döndü.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Ataşehir, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal ile Sultanbeyli de yağmur etkili oldu.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 11.20 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

RAF BULUTU NEDİR?

Geçen günlerde İstanbul’da görülen ve havanın bir anda kararmasına neden bulutun adı raf bulutudur. Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt türüdür.

Arcus bulutu, genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve cumulonimbus bulutunun altında ona bitişik şekilde bulunur. Cumulonimbus bulutları yukarı doğru yükselen yoğun bulutlardır. Dolu, gök gürültüsü ve şimşek oluşturabilirler. Cumulonimbus bulutlarının alt kısmı düzdür ve yerin yüzeyinin üzerinde karanlık bir duvar gibi görünür.

Cumulonimbus bulutundan aşağı yönlü bir soğuk hava akımı yere ulaştığında soğuk hava yerin yüzeyi boyunca yayılır. Bu sırada yerin yüzeyinin üzerindeki nemli sıcak havanın yukarı doğru hareket etmesine neden olur. Nemli sıcak hava yukarı doğru yükselirken soğuyarak yoğunlaşır ve arcus bulutlarını oluşturur.