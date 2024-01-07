Şehir Hatları açıkladı, İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

7 Ocak 2024 12:57 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 13:03

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YAPILMAYACAKTIR"

Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada,

“Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.