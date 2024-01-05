Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    VIDEO | Eminönü-Üsküdar vapurunda yolcular mahsur kaldı!

    Eminönü-Üsküdar seferinde yolcu vapuru arıza yaptı. Yolcuların vapurda mahsur kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Eminönü'nden kalkış yapan yolcu vapurui Üsküdar İskelesi'ne yanaştığı esnada arızalandı. Yaklaşık yarım saat vapurun içerisinde kalan yolcular bir başka yolcu vapurunun gelmesiyle tahliye edildi.,

    VAPUR ARIZALANDI

    Eminönü-Üsküdar vapurunda saat 15.30 sıralarında arıza meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü iskelesinden seferine başlayan yolcu vapuru Üsküdar'a yanaşacağı esnada yolcuların kıyıya geçiş yapacağı basamakta arıza oluştu.

    YOLCULAR YARIM SAAT BEKLEDİ

    Vapur içerisinde yaklaşık yarım saat bekleyen yolcular kıyıya yanaşan bir başka yolcu vapuruna tahliye edilerek karaya iniş yaptı. Yolcuların vapur içerisinde beklediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EminönüVapurÜsküdar
    Haberler > Gündem > VIDEO | Eminönü-Üsküdar vapurunda yolcular mahsur kaldı!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Mossad'a çalışan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - GündemMossad'a çalışan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiKahramanmaraş'ta korkutan deprem! - GündemKahramanmaraş'ta korkutan deprem!Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı - GündemEğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptıErdoğan Atatürk Havalimanı'ndaki polis mezuniyet töreninde konuştu - GündemErdoğan Atatürk Havalimanı'ndaki polis mezuniyet töreninde konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajıİstanbul'a kar üç dalga halinde geliyor! Uzman isim tarihleri açıkladı - Gündemİstanbul'a kar üç dalga halinde geliyor! Uzman isim tarihleri açıkladıEdirnelileri heyecanlandıran gelişme! Vali duyurdu - GündemEdirnelileri heyecanlandıran gelişme! Vali duyurduFatih Altaylı savcıya ifade verdi, yurt dışına çıkış yasağı getirildi - GündemFatih Altaylı savcıya ifade verdi, yurt dışına çıkış yasağı getirildiKapalı Çarşı’nın ünlü iş insanına kurşun yağdırdı - GündemKapalı Çarşı’nın ünlü iş insanına kurşun yağdırdıIrak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...