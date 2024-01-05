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VIDEO | Eminönü-Üsküdar vapurunda yolcular mahsur kaldı!
Eminönü-Üsküdar seferinde yolcu vapuru arıza yaptı. Yolcuların vapurda mahsur kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Eminönü'nden kalkış yapan yolcu vapurui Üsküdar İskelesi'ne yanaştığı esnada arızalandı. Yaklaşık yarım saat vapurun içerisinde kalan yolcular bir başka yolcu vapurunun gelmesiyle tahliye edildi.,
VAPUR ARIZALANDI
Eminönü-Üsküdar vapurunda saat 15.30 sıralarında arıza meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü iskelesinden seferine başlayan yolcu vapuru Üsküdar'a yanaşacağı esnada yolcuların kıyıya geçiş yapacağı basamakta arıza oluştu.
YOLCULAR YARIM SAAT BEKLEDİ
Vapur içerisinde yaklaşık yarım saat bekleyen yolcular kıyıya yanaşan bir başka yolcu vapuruna tahliye edilerek karaya iniş yaptı. Yolcuların vapur içerisinde beklediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı