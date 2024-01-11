Meteoroloji 'tehlikeli' diyerek 6 kentte uyarı verdi, İstanbul için yarını işaret etti

11 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 09:37

Yurda Trakya'dan giriş yapan soğuk hava dalgası, tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Dün İstanbul'un bazı semtlerinde kısa süreli kar yağışı görülürken, bugün ise Meteoroloji 7 kenti sarı ve turuncu kod ile uyardı. Peki İstanbul'da bugün kar yağacak mı, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (11 OCAK 2024 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

7 KENTTE TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Kuvvetli kar yağışı beklenen illerde yaşayan vatandaşlar uyaran Meteoeoloji, sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Sarı kodla uyarı alan il Ağrı olurken, turuncu kod ile uyarılan 6 il ise şöyle: Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak.

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da dün yağması beklenen kar, kentin sadece yüksek kesimlerinde kısa süreli etkili oldu. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da bugün kar beklenmiyor. Yarın ise sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek, yer yer kar yağışı görülme ihtimali var. Cumartesi günü ise kent genelinde kar yağışı bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AĞRI °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.