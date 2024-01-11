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    Meteoroloji 'tehlikeli' diyerek 6 kentte uyarı verdi, İstanbul için yarını işaret etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ocak 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, bugün kuvvetli kar ve sağanak beklenen iller belli oldu. 1 ilde sarı, 6 ilde ise turuncu kodlu alarm veren Meteoroloji, İstanbul için yarını işaret etti. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji &#039;tehlikeli&#039; diyerek 6 kentte uyarı verdi, İstanbul için yarını işaret etti
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yurda Trakya'dan giriş yapan soğuk hava dalgası, tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Dün İstanbul'un bazı semtlerinde kısa süreli kar yağışı görülürken, bugün ise Meteoroloji 7 kenti sarı ve turuncu kod ile uyardı. Peki İstanbul'da bugün kar yağacak mı, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (11 OCAK 2024 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ)

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    7 KENTTE TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

    Kuvvetli kar yağışı beklenen illerde yaşayan vatandaşlar uyaran Meteoeoloji, sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Sarı kodla uyarı alan il Ağrı olurken, turuncu kod ile uyarılan 6 il ise şöyle: Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak.

    İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

    İstanbul'da dün yağması beklenen kar, kentin sadece yüksek kesimlerinde kısa süreli etkili oldu. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da bugün kar beklenmiyor. Yarın ise sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek, yer yer kar yağışı görülme ihtimali var. Cumartesi günü ise kent genelinde kar yağışı bekleniyor.

    Meteoroloji 'tehlikeli' diyerek 6 kentte uyarı verdi, İstanbul için yarını işaret etti

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    TEKİRDAĞ °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ADANA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KAYSERİ °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KONYA °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİNOP °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    RİZE °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    SAMSUN °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    AĞRI °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    ERZURUM °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

    MALATYA °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

    VAN °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

    GAZİANTEP °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    ŞANLIURFA °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava DurumuKar Yağışı
    Haberler > Gündem > Meteoroloji 'tehlikeli' diyerek 6 kentte uyarı verdi, İstanbul için yarını işaret etti
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