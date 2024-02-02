Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geri geliyor

Meteoroloji 2 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, yurt genelinde sağanak beklenen iller belli oldu. Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilirken, İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın son iş gününe dair hava durumu tahminlerini paylaştı, 2 Şubat 2024 hava durumu nasıl olacak belli oldu. Yurt genelinde hava açık, sıcaklıklar ise mevsim normalleri altında seyredecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi bulunuyor. İşte Meteoroloji'nin il il tahminleri...

BUGÜN (2 ŞUBAT 2024) HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu