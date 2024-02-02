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    • Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geri geliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geri geliyor
    Meteoroloji, Hava Durumu, İstanbul, MGM, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji 2 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, yurt genelinde sağanak beklenen iller belli oldu. Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilirken, İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın son iş gününe dair hava durumu tahminlerini paylaştı, 2 Şubat 2024 hava durumu nasıl olacak belli oldu. Yurt genelinde hava açık, sıcaklıklar ise mevsim normalleri altında seyredecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi bulunuyor. İşte Meteoroloji'nin il il tahminleri...

    BUGÜN (2 ŞUBAT 2024) HAVA NASIL OLACAK?

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

    SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

    Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

    Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geri geliyor

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 7°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 14°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    EDİRNE °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    ADANA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 7°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    KONYA °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ERZURUM °C, -3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, -5°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava DurumuİstanbulMGM
    Haberler > Gündem > Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geri geliyor
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