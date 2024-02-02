Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geri geliyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 2 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, yurt genelinde sağanak beklenen iller belli oldu. Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilirken, İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın son iş gününe dair hava durumu tahminlerini paylaştı, 2 Şubat 2024 hava durumu nasıl olacak belli oldu. Yurt genelinde hava açık, sıcaklıklar ise mevsim normalleri altında seyredecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi bulunuyor. İşte Meteoroloji'nin il il tahminleri...
BUGÜN (2 ŞUBAT 2024) HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi