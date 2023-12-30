Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve yoğun sise dikkat!
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. MGM'nin verilerine göre ülkenin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenirken; Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı olması ön göçrülüyor. Ayrıca Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, güneybatısının çok bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Edirne: 11°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 17°C, az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, iç kesimlerinde ise pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 16°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
Manisa: 15°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Adana: 20°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 21°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 16°C, az bulutlu ve açık
Mersin: 20°C, az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Ankara: 12°C, az bulutlu
Çankırı: 7°C, az bulutlu
Eskişehir: 11°C, az bulutlu
Konya: 12°C, az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi beklenirken, yer yer bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 15°C, az bulutlu
Düzce: 16°C, az bulutlu
Kastamonu: 12°C, az bulutlu
Zonguldak: 15°C, az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Amasya: 12°C, az bulutlu
Samsun: 16°C, az bulutlu
Tokat: 12°C, az bulutlu
Trabzon: 15°C, parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Erzurum: 5°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 7°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 9°C, az bulutlu
Van: 7°C, az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Diyarbakır: 9°C, az bulutlu
Gaziantep: 16°C, az bulutlu
Mardin: 12°C, az bulutlu
Siirt: 10°C, az bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi