Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve yoğun sise dikkat!

30 Aralık 2023 09:22 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 09:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. MGM'nin verilerine göre ülkenin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenirken; Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı olması ön göçrülüyor. Ayrıca Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, güneybatısının çok bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Edirne: 11°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 12°C, parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 17°C, az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, iç kesimlerinde ise pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Afyonkarahisar: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 16°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

Manisa: 15°C, parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Adana: 20°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 21°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 16°C, az bulutlu ve açık

Mersin: 20°C, az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ankara: 12°C, az bulutlu

Çankırı: 7°C, az bulutlu

Eskişehir: 11°C, az bulutlu

Konya: 12°C, az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi beklenirken, yer yer bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 15°C, az bulutlu

Düzce: 16°C, az bulutlu

Kastamonu: 12°C, az bulutlu

Zonguldak: 15°C, az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Amasya: 12°C, az bulutlu

Samsun: 16°C, az bulutlu

Tokat: 12°C, az bulutlu

Trabzon: 15°C, parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Erzurum: 5°C, parçalı ve az bulutlu

Kars: 7°C, parçalı ve az bulutlu

Malatya: 9°C, az bulutlu

Van: 7°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Diyarbakır: 9°C, az bulutlu

Gaziantep: 16°C, az bulutlu

Mardin: 12°C, az bulutlu

Siirt: 10°C, az bulutlu