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    Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve yoğun sise dikkat!

    Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve yoğun sise dikkat!
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. MGM'nin verilerine göre ülkenin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenirken; Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı olması ön göçrülüyor. Ayrıca Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor. 

    HAVA SICAKLIĞI

    Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR 

    Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    MARMARA BÖLGESİ

    Parçalı ve az bulutlu, güneybatısının çok bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Edirne: 11°C, parçalı ve az bulutlu

    İstanbul: 15°C, parçalı ve az bulutlu

    Kırklareli: 12°C, parçalı ve az bulutlu

    Kocaeli: 17°C, az bulutlu

    EGE BÖLGESİ

    Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, iç kesimlerinde ise pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Afyonkarahisar: 14°C, parçalı ve az bulutlu

    Denizli: 16°C, parçalı ve az bulutlu

    İzmir: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

    Manisa: 15°C, parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ BÖLGESİ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Adana: 20°C, az bulutlu ve açık

    Antalya: 21°C, az bulutlu ve açık

    Hatay: 16°C, az bulutlu ve açık

    Mersin: 20°C, az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU BÖLGESİ

    Bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Ankara: 12°C, az bulutlu

    Çankırı: 7°C, az bulutlu

    Eskişehir: 11°C, az bulutlu

    Konya: 12°C, az bulutlu

    BATI KARADENİZ BÖLGESİ

    İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi beklenirken, yer yer bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

    Bolu: 15°C, az bulutlu

    Düzce: 16°C, az bulutlu

    Kastamonu: 12°C, az bulutlu

    Zonguldak: 15°C, az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

    Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Amasya: 12°C, az bulutlu

    Samsun: 16°C, az bulutlu

    Tokat: 12°C, az bulutlu

    Trabzon: 15°C, parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Erzurum: 5°C, parçalı ve az bulutlu

    Kars: 7°C, parçalı ve az bulutlu

    Malatya: 9°C, az bulutlu

    Van: 7°C, az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Diyarbakır: 9°C, az bulutlu

    Gaziantep: 16°C, az bulutlu

    Mardin: 12°C, az bulutlu

    Siirt: 10°C, az bulutlu

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava DurumuSisYağış
    Haberler > Gündem > Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve yoğun sise dikkat!
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