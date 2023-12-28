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    Meteoroloji Profesörü Orhan Şen şehir şehir saydı! Bu yollara 3 gün sakın çıkmayın

    Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kısmında zincirleme kazanın yaşanmasının ardından Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den kritik uyarılar geldi. “Acil ihtiyacı olmayan 3 gün yolları çıkmasın” diyen Şen, tehlikeli olabilecek şehirleri saydı.

    Meteoroloji Profesörü Orhan Şen şehir şehir saydı! Bu yollara 3 gün sakın çıkmayın
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Kazanın nedeninin yoğun sis ve aşırı hız olduğu ortaya çıktı.

    KAZA YERİNİ İNCELEDİ

    11 kişinin öldüğü kazayla ilgili meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik değerlendirmeler geldi.

    Kaza yerini inceleyen Orhan Şen, kazanın nedenini anlatıp, yolculuk yapacaklara "çok acil değilse sakın yola çıkmayın" uyarısı yaptı.

    “SİS ULAŞIMDA EN ETKİLİ METEOROLOJİK HADİSEDİR”

    11 kişinin öldüğü kaza ile ilgili Prof. Dr. Orhan Şen, "Sis ulaşımda en etkili meteorolojik hadisedir. Birinci etki yolda kayganlığı artırır, ikincisi görüş mesafesi. Tabii sürücü cahilliği bunun üzerinde ve en etkili olanıdır" dedi.

    “AKILALMAZ KISAYDI”

    "Kazadaki fren izlerine baktım" diyen Orhan Şen, 11 kişinin can vermesine neden olan kazayla ilgili "Takip mesafesinin akıl almaz kısa olduğu anlaşılıyor” şeklinde konuştu.  

    RİSKLİ ŞEHİRLER

    "Sis pazar gününü kadar devam edecek" diyen Orhan Şen, Pazar gününe kadar sisin etkili olacağı bölgeleri tek tek sıraladı: “İstanbul Bolu, Ankara, Balıkesir otoyolları. Ankara, Konya, Antalya, İzmir (Afyon-Eskişehir) yolları ve Niğde, Konya, Karaman, Kayseri...” 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Meteoroloji Profesörü Orhan Şen şehir şehir saydı! Bu yollara 3 gün sakın çıkmayın
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