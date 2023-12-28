Meteoroloji 2 ili saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz dışarı çıkmayın! (28 Aralık 2023 güncel hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son dakika duyurusuna göre, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Saat veren Meteoroloji, muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç ve doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ SAAT VERİP UYARDI: KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. 2 ilin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı da 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzarın ise; genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
28 ARALIK 2023 İL İL HAVA DURUMU;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 6°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 13°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 9°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KASTAMONU 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN 5°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -5°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ 0°C, 8°C
Az bulutlu
MALATYA 1°C, 12°C
Az bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 3°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 8°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Türkiye Gazetesi