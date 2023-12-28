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    Meteoroloji 2 ili saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz dışarı çıkmayın! (28 Aralık 2023 güncel hava durumu)

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son dakika duyurusuna göre, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Saat veren Meteoroloji, muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

    Meteoroloji 2 ili saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz dışarı çıkmayın! (28 Aralık 2023 güncel hava durumu)
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç ve doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

    METEOROLOJİ SAAT VERİP UYARDI: KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

    Meteoroloji Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. 2 ilin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı da 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı.

    Meteoroloji 2 ili saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz dışarı çıkmayın! (28 Aralık 2023 güncel hava durumu)

    BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzarın ise; genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    28 ARALIK 2023 İL İL HAVA DURUMU;

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ÇANAKKALE 8°C, 16°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EDİRNE 2°C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 8°C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 8°C, 15°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 2°C, 10°C

    Az bulutlu ve açık

    DENİZLİ 6°C, 15°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR 13°C, 17°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 5°C, 20°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ADANA 7°C, 23°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 13°C, 25°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY 9°C, 17°C

    Az bulutlu ve açık

    MERSİN 10°C, 21°C

    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA 2°C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ESKİŞEHİR 3°C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA 2°C, 12°C

    Az bulutlu ve açık

    SİVAS -1°C, 8°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    BOLU 3°C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

    DÜZCE 7°C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

    KASTAMONU 4°C, 10°C

    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

    ZONGULDAK 9°C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ARTVİN 5°C, 7°C

    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN 10°C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

    TOKAT 4°C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON 11°C, 14°C

    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ERZURUM -5°C, 2°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HAKKÂRİ 0°C, 8°C

    Az bulutlu

    MALATYA 1°C, 12°C

    Az bulutlu

    VAN -2°C, 8°C

    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR 1°C, 14°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 6°C, 16°C

    Az bulutlu ve açık

    MARDİN 3°C, 11°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 8°C, 16°C

    Az bulutlu ve açık

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak Yağış UyarısıGüncel Hava DurumuKuvvetli Yağış
    Haberler > Güncel > Meteoroloji 2 ili saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz dışarı çıkmayın! (28 Aralık 2023 güncel hava durumu)
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