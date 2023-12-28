Meteoroloji 2 ili saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz dışarı çıkmayın! (28 Aralık 2023 güncel hava durumu)

28 Aralık 2023 08:58 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 09:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un iç ve doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ SAAT VERİP UYARDI: KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. 2 ilin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı da 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzarın ise; genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

28 ARALIK 2023 İL İL HAVA DURUMU;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 10°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 6°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 9°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 10°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DÜZCE 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN 5°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ 0°C, 8°C

Az bulutlu

MALATYA 1°C, 12°C

Az bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 3°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 8°C, 16°C

Az bulutlu ve açık