Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve hafta sonu yurt genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 il için sarı kodlu alarm verilirken, AKOM megakentte akşam saatlerine kadar hızı 85 kilometreyi bulacak şiddetli lodos fırtınası ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

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Yurt genelinde hafta sonu planı yapan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kritik uyarılar geldi.

Bugün için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı. Buna göre hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: 17 ilde sarı kodlu alarm, İstanbul’a kuvvetli lodos

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji verilerine göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Sinop, Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey bölgelerde 1 ila 3 derece artarken, rüzgarın Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde saatte 40 ila 70 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: 17 ilde sarı kodlu alarm, İstanbul’a kuvvetli lodos

17 İL İÇİN SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Marmara ve Batı Karadeniz’de beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle MGM; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce illeri için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Cumartesi günü Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde sürecek kuvvetli yağışların, pazar günü ise Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Akdeniz’in doğusunda etkisini koruması bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: 17 ilde sarı kodlu alarm, İstanbul’a kuvvetli lodos

AKOM’DAN İSTANBULLULARA LODOS UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de megakent için alarm seviyesini yükseltti. Yapılan açıklamada, güneyli yönlerden (lodos) esen rüzgarın bugün akşam saatlerine kadar saatte 50 ila 85 kilometre hıza ulaşarak fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Fırtınayla birlikte kent genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı, metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklıkların 19-22 derece bandında seyredeceği kaydedildi.

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: 17 ilde sarı kodlu alarm, İstanbul’a kuvvetli lodos

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