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    Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli sağanak, sel, taşkın ve çığ uyarısı! İl il hava durumu tahmini (04 Ocak Perşembe)

    Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Perşembe günü için son hava durumu tahminin yayımladı. Meteoroloji raporunda sel, su baskını, ulaşımda aksama ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahmini...

    Meteoroloji&#039;den 3 ile kuvvetli sağanak, sel, taşkın ve çığ uyarısı! İl il hava durumu tahmini (04 Ocak Perşembe)
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yılda kış aylarının etkisi giderek artıyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kar yağışları bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 04 Ocak Perşembe günü için son hava durumu tahminini paylaştı. Hava tahmin kurumu İstanbul için akşam saatlerine dikkat çekti. Meteoroloji aynı zamanda, Türkiye'nin Güney ve Doğu Anadolu bölgeleri için sel, su baskını, ulaşımda aksama ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı. İşte ayrıntılar...

    HAVA DURUMU TAHMİNİ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Perşembe günü Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji raporuna göre bugün Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Sivas, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul'da bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağış bekliyor.

    SEL VE TAŞKINLARA KARŞI DİKKAT!

    Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    Meteoroloji bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı konusunda uyarıyor.

    DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

    Meteoroloji vatandaşları çığ tehlikesine karşı da uyardı. Hava tahmin kurumu Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalısını istedi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 04 Ocak Perşembe günü hava durumu tahmini şu şekilde:

    MARMARA

    Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

    ÇANAKKALE 12°C18°C

    Çok bulutlu

    EDİRNE 3°C16°C

    Çok bulutlu

    İSTANBUL HAVA DURUMU 11°C16°C

    Çok bulutlu ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ 10°C19°C

    Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli sağanak, sel, taşkın ve çığ uyarısı! İl il hava durumu tahmini (04 Ocak Perşembe)

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 5°C13°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    DENİZLİ 9°C17°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    İZMİR HAVA DURUMU 12°C19°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    MUĞLA 7°C12°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ADANA 11°C19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA HAVA DURUMU 15°C19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY 9°C14°C

    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

    MERSİN 12°C18°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli sağanak, sel, taşkın ve çığ uyarısı! İl il hava durumu tahmini (04 Ocak Perşembe)

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

    ANKARA HAVA DURUMU 6°C12°C

    Çok bulutlu

    ESKİŞEHİR 6°C14°C

    Çok bulutlu

    KONYA 5°C15°C

    Çok bulutlu

    YOZGAT 3°C10°C

    Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

    BOLU 5°C13°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

    DÜZCE 7°C16°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    KASTAMONU 4°C11°C

    Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 12°C17°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli sağanak, sel, taşkın ve çığ uyarısı! İl il hava durumu tahmini (04 Ocak Perşembe)

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin (Ordu, Giresun ve Trabzon haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    RİZE 8°C16°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    SAMSUN 11°C17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    TOKAT 5°C12°C

    Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

    TRABZON 10°C16°C

    Çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge geneli sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

    ERZURUM -5°C4°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

    KARS -6°C4°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

    MALATYA 0°C6°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    VAN -3°C6°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

    Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli sağanak, sel, taşkın ve çığ uyarısı! İl il hava durumu tahmini (04 Ocak Perşembe)

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 2°C4°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP 6°C10°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    MARDİN 4°C6°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT 2°C5°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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