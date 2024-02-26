Meteoroloji'den iki kente sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü kuvvetli sağanak geliyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hafta sonu yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar haftanın ilk gününde de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de sağanak beklendiğini açıkladı, iki kent içinse sarı kodlu uyarı yayınladı.
Meteoroloji yeni haftanın ilk gününe dair tahminlerini paylaştı, 26 Şubat 2024 hava durumu belli oldu. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar devam edecek, güney kıyılarında ise kuvvetli sağanak beklenen iki il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil günün hava durumu tahminleri...
26 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğunu belirten Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklendiğini duyurdu.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
2 KENTE SARI KODLU UYARI
Kuvvetli sağanak beklenen Antalya ve Muğla için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
26 Şubat 2024 MGM hava durumu tahminleri
İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi