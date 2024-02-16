Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji 16 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul dahil yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve kar beklenirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerine ise 'çığ' uyarısı yapıldı.

Şubat ayının ortalarında yurt genelinde etkili olan sağanak bugün de devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Şubat hava durumu tahminlerini paylaştı, sağanak ve kar beklenen iller belli oldu. İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, Ankara ve İzmir'de ise hava parçalı bulutlu olacak. İşte il il günün hava durumu tahminleri...

16 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu’nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu belirtilirken, bu bölgelerdeki vatandaşların dikkatli olması istendi.



16 Şubat 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı