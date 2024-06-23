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Meteoroloji'den tatil sonrası rapor geldi! Yarın havalar nasıl olacak?

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Meteoroloji&#039;den tatil sonrası rapor geldi! Yarın havalar nasıl olacak?

Gündem Haberleri

9 gün süren Kurban Bayramı tatili sonrası Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda yarın işbaşı yapacak vatandaşlara kuvvetli rüzgar uyarıları bulunurken, bazı bölge ve illerde de kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan çeşitli illerde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre ülkenin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek.

Meteoroloji'den tatil sonrası rapor geldi! Yarın havalar nasıl olacak? - 1. Resim

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C30°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den tatil sonrası rapor geldi! Yarın havalar nasıl olacak? - 2. Resim

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C38°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den tatil sonrası rapor geldi! Yarın havalar nasıl olacak? - 3. Resim

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C35°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C31°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C37°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den tatil sonrası rapor geldi! Yarın havalar nasıl olacak? - 4. Resim

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C35°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den tatil sonrası rapor geldi! Yarın havalar nasıl olacak? - 5. Resim

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C32°C

Az bulutlu

ARTVİN °C29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla güneydoğusu parçalı bulutlu Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu ilçeleri ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C29°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C41°C

Az bulutlu ve açık

Düzenleyen:  - Gündem
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