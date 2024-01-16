Meteoroloji’nden kritik sel uyarısı, 25 şehir çok dikkat etsin tedbiri elden bırakmasın

16 Ocak 2024 09:21 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 09:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilde turuncu kodlu uyarı, 18 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu.

16 OCAK SALI GÜNÜ TURUNCU KOD UYARISI VERİLEN İLLER

Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği iller; Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya olarak sıralandı.

16 OCAK SALI GÜNÜ SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Meteoroloji tarafından sarı kod uyarısı verilen iller ise; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana oldu.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşları tedbiri elden bırakmaması konusunda da uyardı.