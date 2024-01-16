Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Meteoroloji’nden kritik sel uyarısı, 25 şehir çok dikkat etsin tedbiri elden bırakmasın

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (16 Ocak 2024 Salı) için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilde turuncu, 18 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilde turuncu kodlu uyarı, 18 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu.

    16 OCAK SALI GÜNÜ TURUNCU KOD UYARISI VERİLEN İLLER

    Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği iller; Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya olarak sıralandı.

    Meteoroloji’nden kritik sel uyarısı, 25 şehir çok dikkat etsin tedbiri elden bırakmasın

    16 OCAK SALI GÜNÜ SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

    Meteoroloji tarafından sarı kod uyarısı verilen iller ise; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana oldu.

    Meteoroloji’nden kritik sel uyarısı, 25 şehir çok dikkat etsin tedbiri elden bırakmasın

    SEL VE SU BASKINI UYARISI

    Meteoroloji, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşları tedbiri elden bırakmaması konusunda da uyardı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiTuruncu KodSarı Kod
    Haberler > Gündem > Meteoroloji’nden kritik sel uyarısı, 25 şehir çok dikkat etsin tedbiri elden bırakmasın
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yeşil Sol Parti kongresindeki terör propagandasına 16 gözaltı kararı - GündemYSP kongresindeki terör propagandasına 10 gözaltı kararıFETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltı - GündemFETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltıInterpol kırmızı bültenle arıyordu, Sammy Ali İstanbul’da yakalandı - GündemSammy Ali İstanbul’da yakalandıHainleri Suriye’de karanlığa gömdük - GündemHainleri Suriye’de karanlığa gömdükIrak'ta saldıran kalleşler yine fırsat kolluyor, Batı’nın piyonu PKK/YPG Suriye’de tuzak kuruyor - GündemBatı’nın piyonu PKK/YPG Suriye’de tuzak kuruyorMersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı - GündemKatliam gibi kaza kamerada252 yıl hapsi istenen Seçil Erzan, Semih Kaya’ya tepki gösterdi: Bagajı açtığımda paralar kapışılıyordu - Gündem"Bagajı açtığımda paralar kapışılıyordu"Aşık olduğu kadının yüzüne asit döken saplantılı caninin cezası belli oldu - GündemAşık olduğu kadının yüzüne asit döken saplantılı caninin cezası belli olduFabrika inşaatında göçük meydana geldi, işçiler toprak altında kaldı - GündemFabrika inşaatında göçük meydana geldi, işçiler toprak altında kaldıSinop'ta akılalmaz olay... Balık ağına takıldı, balıkçıyı öldürdü! - GündemSinop'ta akılalmaz olay... Balık ağına takıldı, balıkçıyı öldürdü!
    Sonraki Haber Yükleniyor...