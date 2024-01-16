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Meteoroloji’nden kritik sel uyarısı, 25 şehir çok dikkat etsin tedbiri elden bırakmasın
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (16 Ocak 2024 Salı) için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilde turuncu, 18 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilde turuncu kodlu uyarı, 18 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu.
16 OCAK SALI GÜNÜ TURUNCU KOD UYARISI VERİLEN İLLER
Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği iller; Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya olarak sıralandı.
16 OCAK SALI GÜNÜ SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER
Meteoroloji tarafından sarı kod uyarısı verilen iller ise; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana oldu.
SEL VE SU BASKINI UYARISI
Meteoroloji, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşları tedbiri elden bırakmaması konusunda da uyardı.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi