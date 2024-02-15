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    • Mezar kazarken buldular! Köylüler hemen kaymakamlığa teslim etti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Mezar kazarken buldular! Köylüler hemen kaymakamlığa teslim etti
    Kütahya, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyünde mezar kazımı yapan köylüler, tarihi eser olduğu düşünülen bir madalyon buldu. Köylüler madalyonu Kaymakamlığa teslim ettiler.

    Gediz’e bağlı Pınarbaşı köyünde vefat eden Mehmet Ali Akkaş için mezar kazma işlemi yapan İzmir’de ikamet eden Kütahya Gediz Pınarbaşı Köylüleri Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Akkaş, babasının mezarını kazdığı esnada bulunan ve madalyon olma ihtimali yüksek cisim buldu.

    İNCELEMEYE ALINDI

    Mehmet Akkaş ve Köy Muhtarı Ramazan Şentürk ile birlikte buldukları metal madalyonun incelenmesi için Gediz Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne tutanakla teslim ettiler.

    Mezar kazarken buldular! Köylüler hemen kaymakamlığa teslim etti

    "MEZAR AÇARKEN METAL BİR CİSİM DENK GELDİ"

    Konuyla ilgili konuşan Mehmet Akkaş, “Babamın vefatı nedeniyle köyümüz mezarlığında mezar açarken metal bir cisim denk geldi. Elimize aldığımızda madalyona benzettik. Ne olduğunun belirlenmesi için Köy Muhtarımız Ramazan Şentürk ile birlikte Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğümüze teslim ettik. Eski adı Tekke olan Pınarbaşı Köyümüz şanlı bir tarihe sahip. Pınarbaşı köyümüzle ilgili tarihimizi ve kültürümüzü anlatan, araştırarak bilgileri topladığımız bir kitap hazırlıyoruz. Sponsor bulduğumuz takdirde bu kitabı bastırarak köylülerimize teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Mezar kazarken buldular! Köylüler hemen kaymakamlığa teslim etti

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Mezar kazarken buldular! Köylüler hemen kaymakamlığa teslim etti
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