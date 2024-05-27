MGK yarın Beştepe'de toplanacak! İşte masadaki konular

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), iki aylık aranın ardından 28 Mayıs'ta Beştepe'de toplanacak. Toplantıda masaya yatırılacak konular arasında, Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları yer alıyor. MGK toplantısında, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselesi de konuşulacak.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl üçüncü kez yine yoğun gündemle toplanacak.

Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantının ilk başlığı 'terörle mücadele.' Bu kapsamda Türkiye'nin hedefi aktarıldı. İlk olarak, Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak.

İşte MGK toplantısının başlıkları;

TERÖR UNSURLARI YOK EDİLECEK

Toplantıda, Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yasa dışı seçim düzenleme hazırlığı ve kendini meşrulaştırma çabasına karşı alınacak tedbirler konuşulacak.

Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili kurula bilgi de sunacak.

İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları ele alınacak.

İSRAİL KATLİAMI

Milli Güvenlik Kurulu'nda, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamları da görüşülecek.

Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiğiyle ilgili değerlendirme yapılacak.

'FİLİSTİN DEVLETİ' İÇİN ATILACAK ADIMLAR

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artması adına atılabilecek adımlar ele alınacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan ve Türkiye'nin de müdahil olma kararı aldığı soykırım davası hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

GÜVENLİK KONUSU

Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da görüşülecek. MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, İran'daki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.