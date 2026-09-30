MHK soruşturmasını sarsan detay: Ferdi Karadoruk’un hesabında çocuk istismarı görüntüsü

MHK soruşturmasında dosyaya giren bilirkişi raporu dikkat çekti. Raporda, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntünün yüklendiği WhatsApp hesabının Ferdi Karadoruk’un kullandığı GSM hattıyla doğrulandığı, 'hacklendim' iddiasını destekleyen bulguya ise rastlanmadığı belirtildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürüttüğü soruşturmanın dijital inceleme aşamasında dikkat çeken bir rapor hazırlandı. Adli Bilişim-HTS Analiz Uzmanı İbrahim Erol tarafından hazırlanan 9 sayfalık bilirkişi raporu, başsavcılığa sunuldu.

Dosyaya giren raporda, TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk’un kullandığı GSM hattıyla doğrulanan WhatsApp hesabından çocukların kullanıldığı müstehcen bir video dosyasının yüklendiği yönündeki tespitlere yer verildi.

NCMEC RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Bilirkişi incelemesinde ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) 184346648 sayılı raporu da değerlendirildi.

Rapora göre 11 Ocak 2024’te saat 17.46’da WhatsApp üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen bir görüntü yüklendi. Söz konusu hesabın 5396225814 numaralı GSM hattıyla doğrulandığı, işlem sırasında ise 176.219.35.45 IP adresinin kullanıldığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda ayrıca söz konusu içeriklerin genel internet aramaları veya sıradan pornografik siteler üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek nitelikte olmadığı değerlendirmesi yer aldı. Raporda, bu tür içeriklerin özel paylaşım gruplarında ve para karşılığında temin edilen içerikler arasında bulunabildiği ifade edildi.

KARADORUK: HATTI 18 YILDIR KULLANIYORUM

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, olay tarihinde söz konusu GSM hattının Ferdi Karadoruk tarafından kullanıldığı belirlendi. Karadoruk da ifadesinde hattı yaklaşık 18 yıldır kendisinin kullandığını, ancak hattın annesinin adına kayıtlı olduğunu söyledi.

WhatsApp hesabından söz konusu görüntünün paylaşılmasını ise kabul etmeyen Karadoruk, hesabının Ocak 2024’te üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini ve hacklendiğini öne sürdü.

WHATSAPP YAZIŞMASI DA İNCELENDİ

Karadoruk, hesabının ele geçirildiğini belirterek WhatsApp destek birimine 15 Ocak 2024 tarihinde gönderdiği e-postalara ilişkin ekran görüntülerini soruşturma dosyasına sundu.

Bilirkişi incelemesinde ise bu yazışmalarla ilgili farklı bir ayrıntıya dikkat çekildi. “Whatsapp Account Blocked! IMPORENT LEVEL!” başlıklı e-postada Karadoruk’un hesabının erişime kapatılmasından şikâyet ettiği, ancak hesabın üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğine veya hacklendiğine ilişkin herhangi bir ifadenin bulunmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca Karadoruk’un WhatsApp’a başvurduğu 15 Ocak 2024 tarihinin, NCMEC raporunun PDF olarak oluşturulduğu tarihle aynı olduğu kaydedildi.

BİLİRKİŞİ: HACKLENDİĞİNİ DESTEKLEYEN BULGU YOK

Raporda, çocukların kullanıldığı müstehcen içeriklerin yüklendiğinin veya indirildiğinin tespit edildiği hesapların NCMEC tarafından raporlanmasının ardından ilgili platformlarca erişimin engellenebileceği belirtildi.

Bu kapsamda WhatsApp hesabının erişime kapatılmasının, hesabın üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiği anlamına gelmeyeceği değerlendirmesine yer verildi.

Bilirkişi, dosyadaki dijital veriler üzerinde yaptığı incelemenin sonucunda Karadoruk’un hesabının olay tarihinde üçüncü kişiler tarafından çalındığı veya hacklendiği yönündeki iddiayı destekleyen herhangi bir veriye rastlanmadığı kanaatine vardı.

9 sayfalık raporun 22 Eylül 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğu, soruşturma kapsamında elde edilen dijital bulguların değerlendirilmesine devam edildiği öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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